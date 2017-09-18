王星然長老圣路易斯佈道及信仰講座

圣路易斯华人基督徒团契与芥菜种团契举

1. 說好的幸福呢?

學位、事業、愛情、家庭、健康 ………你用什麼來定義幸福？你找到它了嗎？周董的療癒糸情歌《說好的幸福呢？》，道盡了世人追求幸福的無奈，真有「說好的」幸福嗎？人的出路在哪裡？耶穌怎麼說？

地点： Grace United Methodist Church，6199 Waterman Blvd, St. Louis, MO 63112

9/29 周五晚：7 pm，晚餐：6-7pm

组织：芥菜种团契（MSG）

2. 我的真命天子（女）—從聖經看婚姻的四個面向

人世間有太多不幸福的婚姻，食之無味，棄之可惜！

萬一，我發現另一半不是我的真愛，怎麼辦？

上帝為什麼設立婚姻？

這一場講座要從聖經來看婚姻的四個面向，認識上帝的心意！

地点：Chapel，FIRST FREE CHURCH, 1375 Carman Road Manchester, MO 63021

9/30 周六晚：6:30 pm，晚餐：5-6pm，形式：Potluck

组织：圣路易斯华人基督徒团契（CCF）www.stlccf.org

3. 主日信息：神聖的不滿足

人生的吊詭之處在於，人如果不能得到終極的滿足和喜樂，其內心深處就會有一種莫名的焦慮和空虛，C. S. Lewis稱這種感受為「神聖的不滿足」，人會在罪的影響下去尋找上帝的替代品。聖經卻為我們指出人終極的歸宿在哪裡！

地点：Chapel，FIRST FREE CHURCH, 1375 Carman Road Manchester, MO 63021

时间：10/1, 10:50 am

组织：圣路易斯华人基督徒团契（CCF）

講員簡介：王星然長老

密西根蘭莘華人基督教會長老，服事 Michigan State University 校園事工，現任職於密西根州政府。來美前從事媒體管理及節目主持工作，從此養成對時代文化的敏銳嗅覺，為海外校園《舉目》雜誌專欄作者，關注基督教信仰與流行文化議題，著有《隱藏在爆米花裡的思潮》一書。個人博客：https://wangkris.wordpress.com/