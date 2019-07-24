现代中文学校首届教职工大会及2019秋季开放日

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

暑假已经过了一大半，圣路易现代中文学校的新学期课程注册也已经在上个周末正式开始。

学校成立20多年来一直倍受各界人士支持和鼓励。特别是近几年，学校在规章制度、招生规模、教学氛围、教育质量、社会影响等等方面都取得了长足的进步。

在学校的发展过程中，或多或少的产生了这样那样的问题，校方清晰的了解这些问题对学校将来发展的影响。为了方便教师和学校管理团队沟通，及时发现并解决实际运营中产生的问题，并加强大家的相互了解，在校领导支持下经学校中文部，才艺术部商定，学校将于7月28日(周日)上午11点召开”圣路易现代中文学校首届教职工大会暨教师培训研讨会”。

届时学校管理团队成员将与老师们见面并就教学纪律、考勤制度、财务管理、注册管理等方面进行交流。同时研讨会中各老师还将讨论分享各自的经验。这次大会将是绝好的一次相互了解，相互学习，相互信任和相互促进的机会，每一位现任和即将任职的老师务必珍惜这次机会参加会议。

下午1:30到4:30期间是圣路易现代中文学校例行的秋季校园开放日。开放日校方也进行了精心组织安排，提供一系列服务以满足不同家庭的需要。

届时除了往年例行的课程注册咨询、注册缴费服务、中文分班测试、校园校舍参观、新家庭账户注册、学校义捐、课程讲解。另外还重新设置了孩子们喜欢的游艺活动。下午3：00几位学校领导将举办学校专题讲座。为大家讲解学校的现状和未来展望，并解答有关学校运行中的各种问题。

中华文化渊远流长，以汉字和汉语作为载体，是千千万万个海外华人家庭的凝聚力所在。圣路易现代中文学校的成长离不开社区各界人士的大力支持。“学如逆水行舟，不进则退”祝愿所有海外华裔孩子的中文都能达到父母所期待的程度。

圣路易现代中文学校7月28日欢迎新老朋友莅临学校。 我们将竭诚为您提供帮助！

(圣路易现代中文学校)