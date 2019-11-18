【圣路易时报讯】第28届圣路易国际电影节11月7日至17日一连十天在圣路易开展演出，已经起步直飞的中国电影艺术受到瞩目，共有三部华语剧情片，三部写实纪录片和五部精彩短片入选参展，中国风再次在圣路易掀起热潮。

以「守护中国边疆一抹绿色」为主题的中国纪录片「边城护林人」入选，该片导演黎安斯麒，制片郑露露应邀11月10日自北京直飞圣路易，11日下午五时联袂出席在Tivoli剧院该片之放映会，与圣路易地区观众见面，分享拍摄心得和故事含义。

圣路易国际电影节执行长Cliff Froehlich特别向现场观众介绍这两位来自中国的纪录片菁英，曾留学英国的黎安斯麒导演也以流利的英语向观众致意，获得全场掌声。

守护中国边疆的一抹绿色，「边城护林人」曾入选2019年杭州金荷奖，是一部16分钟的观察纪录短片，讲述了中国边疆塔城的一位俄罗斯族护林员一辈子守护中哈边境的草原丛林，和自己的家人与同事梦想将绿色留在边疆的故事。赵学兵是新疆塔城的俄罗斯族人，他的父亲从1962年开始在林区工作，是莫音塔林区的的第一代护林员。赵学兵在林区出生长大，对森林和草原有着异常深厚的情感。从小希望成为像父亲一样有责任心的护林员的赵学兵，正在用自己的实际行动守护着中国边疆的一抹绿色，并坚持着把美好家园传递给下一代的平凡梦想。

「漫漫长路、全力记录」，以记录片为职志的青年导演黎安斯麒，湖南常德人，作品包括担任摄影师的「隐士」和担任制片的「中国：变革故事」。他和制片郑露露是高中同学，十年来，他们胸怀为中国写下历史的心志，共同参与了许多极有意义之纪录片的拍摄工作，同时也培养出深厚的感情。

11月17日晚间八时半，国际电影节闭幕典礼在Tivoli大剧院举行，经过黎安斯麒事先安排，同时也得到国际电影节主办单位的欣然同意配合，黎安斯麒在闭幕典礼开始前，正式在圣路易国际电影节舞台上向相爱十年，事先并不知情的郑露露求婚，创意又真诚浪漫的求婚气氛和惊喜深深的感动了郑露露，也感染了在场的每一位嘉宾，全场报以热烈的掌声，郑露露也含情脉脉的答应，为第28届圣路易国际电影节留下最美的一个画面。