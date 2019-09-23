【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

【圣路易时报工商报导】有「珍珠奶茶界的星巴克」美誉、2001年由四位台湾​​年轻人在美国纽约皇后区开了第一家功夫茶(Kung Fu Tea)，造成珍珠奶茶风潮，至今全美已有上百间分店。

「功夫茶」经常大排长龙，就是为了喝上一口珍珠奶茶，咱们圣路易斯不落人后，第一家圣路易斯「功夫茶」即将在9月29日(周日)在圣路易斯插旗Delmar路，隆重开幕啦！

位于圣路易斯6600 Delmar Blvd., University City, MO 63130，有圣村夜市之称的Delmar Loop商圈，「功夫茶」订9月29日(周日)隆重开幕，同时推出功夫奶茶，百香果绿茶，蜂蜜绿茶，蜜桃乌龙茶等买一送一大特卖活动。

开幕当天下午一时、四时更有李汉光团长率领之国际少林武术中心醒狮团两场精彩舞狮表演，盛况可期，欢迎您和家人、同学、朋友们的踊跃光临。

由纽约红到圣路易斯的「功夫茶」讲究的是一种无限要求自我提升和不惧的精神，代表的是一个自主性品牌无限发展的可能，从台湾原物料端到客户消费端，以近乎苛求的专业态度去打造「功夫茶」，独领风潮饮品世界，朝向独一无二「梦想+深耕+创造」之更成熟的茶饮文化和全新体验。

圣路易斯「功夫茶」也是由四位来自纽约的创业伙伴携手打造而成，所有原物料来自台湾，原装原味，坚持每三小时换上一壶全新、现泡的手作茶，以正统功夫红茶、功夫绿茶、功夫乌龙茶为口味，推出各式功夫奶茶、波霸奶茶、水果冰沙、酸奶奶茶等。



「功夫茶」内新潮卡通壁画

「选中Loop商圈，就是看准了这里的年轻、活力、人潮和大学林立」，「功夫茶」选在正确的时间，正确的地点，正确的顾客群开幕。



「功夫茶」基本功，功夫红茶，功夫绿茶，功夫乌龙茶

Loop商圈近年来已然成为圣路易斯地区最多元化的夜市商圈，也是各族群、各年龄层最喜欢的消费区。就以亚裔为例，除了原有的第一家圣路易绿叶茶坊(St. Louis Bubble Tea)，Coner17餐馆外，近来开幕并广受欢迎的有Vegas Wok中餐馆(原老王牛肉面)、津津有味(Tasti-Tea)(天津面食馆)，川北家园(四川馆)和PokeDoke(夏威夷生鱼饭)等。到Loop商圈吃个饭，喝个奶茶，您会觉得在圣路易斯还是满幸福的。

圣路易斯Delmar Loop功夫茶(Kung Fu Tea)，地址：6600 Delmar Blvd., MO 63130，营业时间：七天营业，上午11时至晚间11时，电话：(314) 256-1395。

「功夫茶」2019年9月29日开幕大促销：买一送一

开幕舞狮表演: 下午一时，四时两场。