生技公司Novus 邀請王錤大師演講「太極拳與健康」

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

Novus 國際公司是密蘇里州的一家生技公司，為了促進員工身心健康，上星期舉辦年度的健康與安全周，並且邀請本市的太極大師王錤做「太極拳與健康」的專題演講並且指導員工太極及氣功運動。

座落在密蘇里州研究園區Missouri Research Park 的 Novus 國際公司原本是孟山都Monsanto 化學公司旗下的一個單位，1991年由日本的三井公司及日本蘇打公司購買，總公司設在聖路易，從事家畜、家禽及家庭動物營養食品添加物的研究、生產與販售，公司雖然不大，但是產品行銷全球九十多國。總公司只有173人，可是包括各種族裔。

該公司重視員工健康，在環境優美的總公司設置健身房、及其他娛樂休閒設備，同時免費提供早餐及午餐，每年舉行健康與安全周，倡導健康的生活習慣。

上星期五 八月十六日，Novus 國際公司邀請陳式太極拳傳承人王錤做演說，從科學研究的角度來看太極拳的健康益處。

王錤首先解說太極拳是氣功的一種，兩者都是調身、調息、調心的運動。由於時間有限，王錤精選幾個特例，說明太極拳是一種沈思冥想，可以給人帶來充分的放鬆及提高創造力，並且能夠促進血液中的含氧量，降低血壓、血糖、及體重，提高大腦的認知及延緩老年失智，促進平衡。

由於資料豐富，前來聽講的人興趣很大，不斷提問題。王錤特別強調哈佛大學醫學院稱太極拳是一種動態醫療，二個月前美國軍人醫療體系VA頒發一項指示，鼓勵VA的醫生將太極拳納入病人處方的一種。

最後應要求，王錤教導大家做八段錦健身氣功。八段錦約有八百年歷史，動作看起來容易，但是要做到位，也需要特別解說。大家在王錤的仔細教導下，都非常認真學習。由於參加的人數比較多，Novus 特別開放兩間會議室供演講及學習太極拳氣功使用。

會後王錤表示，她非常高興看到Novus如此關心員工健康，同時願意接受太極拳。