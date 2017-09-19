用中國音樂 說世界故事

文： 姚敏

著名的Pangea樂隊本週六將到訪聖路易斯，將為聖路易斯的音樂愛好者們獻上一場空前的音樂盛會。

Pangea樂隊是⼀一個融合多元音樂樂⾵風格的跨界樂團，2010年年創建於美國洛洛杉磯，樂團的成員

是曾經為80級美國動畫⽚片（功夫熊貓）配錄了所有樂曲的美籍華裔多元樂器演奏家汪洪，2008年年

榮獲好萊塢⾳音樂媒體獎的最佳拉丁吉他大師和歌星羅伯特其林林葛瑞（Robert Chilingirian)，和在

2010年上海海國際電影節獲最佳亞洲新人獎提名的好萊塢美籍華裔電影製作⼈，作曲家張⻘青峯。

Pangea的中文意思就是盤古開天地，包容全世界的音樂元素去原創自己的音樂。他們在用世界音樂說中國故事的同時，也⽤用中國音樂說世界故事，音樂中充滿了了各種情感和多彩的畫面呈現，

他們的創作靈感來源於大家對美的人和事的感觸，把傳統音樂元素運⽤用到原創音樂中去，他們2010年的原創專輯《Timeless》和2014年的原創單曲《Mongol Matador》，兩次獲得好萊塢音樂媒體獎的最佳電影音樂獎提名。他們參加過很多大型音樂會和國際音樂節的演出，也曾進軍拉斯維加斯音樂會。

2016年吉他手羅伯特的不幸離去，讓這個樂隊一下子走進了低谷，有幸與西域家喻戶曉的情歌王子艾爾肯的相遇，讓Pangea樂隊得以重⽣生，他們華麗回歸，重新活躍在各地的音樂盛會。

這次他們的演出，將是一場有著濃郁中國特色和世界音樂的盛會，敬請請大家繼續關注，千萬不要錯過。

文化中心有幸從UMSL爭取到150張優惠票， 票價$15/⼈人 （劇場窗口售價$25/人）。優惠票將於

本週末在中文學校對外出售。機會難得，感興趣的趕快電話或週末去中⽂學校購買。聯繫電話：636-590-6998（聖路易斯中華文化中心）。