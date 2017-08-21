百年一遇 “日全食”今降临美国 全民狂欢

8 月21 日（星期一），美国本土近百年一遇的“美国大日食”（The Great American Eclipse）天文奇观在俄勒冈州开始出现，从西北向东南移动，跨越14 个州，最后在南卡罗来纳州结束。自1776 年美国建国以来，这是第一个仅在美国境内掠过、而不掠过其它国家的日全食，也是99年来掠过美国全境的日全食。

当天，由西北至东南有一条宽约67 英里的“日全食带”。在这个“日全食带”内的任何地点，日全食现象会持续2 至3 分钟。

由于机会难得，大批天文爱好者和热心人士赶往俄勒冈州和“日全食带”的其它地方，导致公路车流大增、加油站汽油告罄。从上周三开始，位于俄勒冈州中心区域的公路出现了严重的交通拥堵，因为那里靠近观赏日全食的最佳区域。

观赏日全食的热潮使得专门观看日全食的眼镜疯狂热卖、甚至脱销。专家提醒民众，观赏日全食必须使用专用眼镜，勿用普通墨镜和太阳镜，切忌以裸眼直视太阳，否则会对眼睛造成永久性的伤害。

8 月17 日，大批民众在盐湖城一家礼品店外面排队，希望买到观看日全食的眼镜。美联社

8 月18 日，密苏里州堪萨斯城一所小学的学生试用日食眼镜。美联社

等了99 年 美国迎来超级日全食

美国本土近百年一遇的“美国大日食”（The Great American Eclipse）天文奇观今日（8 月21 日， 周一）出现！届时，从西北海岸的俄勒冈州到东南海岸的南卡罗来纳州，日全食将以对角线移动，总共跨越14 州。更特别的是，相隔99 年， 这是日全食再次横跨美国。

据国家航空航天局（NASA） 预测，8 月21 日，从东海岸到西海岸，美国本土将出现日全食的天文奇观。本次日全食的全食带开始出现于东北太平洋，在美国本土西北部登陆，横穿整个美国大陆，至东南部，最终在大西洋中部结束。

自从1776 年美国建国以来， 这是第一个仅在美国境内掠过、而不会掠过其它国家的日全食。同时， 这也是99 年来掠过美国全境的日全食。自1970 年以来，这也是在美国覆盖范围最广、最容易观测日全食的一次难得的机会。

今天，一条宽度约为67 英里的“日全食带”将由西北至东南横跨俄勒冈到南卡罗来纳的14个州。在这个“日全食带”内的任何地点， 日全食都会持续2 至3 分钟。太空网站（Space.com）估计，“日全食带” 的居民大约有1200 万，而距离“日全食带”约1 天车程的人口则多达两亿。

近日，全美出现了一股观赏日全食的热潮，不少最佳观看地点已经有大批人潮聚集，而今天会有更多人涌向各个观赏点，交通会更加拥挤。

本次日全食横跨美国的路径。 网络图

俄勒冈先观赏 南卡州最晚看到

今天，俄勒冈州的林肯海滩是第一个看到日食的地方，日偏食出现在当地时间早上9 点5 分，日全食出现在早上10 点16 分。

伊利诺伊州的卡本代尔附近能看到最长时间的日全食，太阳被完全遮住2 分40 秒。

最晚看到日全食的地方是南卡罗来纳州的查尔斯顿，出现在当地时间下午2 点48 分，之后可以看到日偏食，直到下午4 点9 分日食离开美国。

此次日食横越美国，总共历时4 小时4 分钟。

在“日全食带”内的城市，如俄勒冈州的塞勒姆（Salem）、内布拉斯加州的林肯（Lincoln）、爱达荷州的爱达荷瀑布（Idaho Falls）、堪萨斯城（Kansas City）、纳什维尔（Nashville）、哥伦比亚市（Columbia）、查尔斯顿市（Charleston） 等， 都是日全食直接掠过的大城市。

距离这些城市约1 至2 小时车程的城市有波特兰（Portland）、博伊西（Boise）、大急流城（Rapid City）、奥马哈（Omaha）、圣路易斯（St. Louis）、路易斯维尔（Louisville）、查塔努加（Chattanooga）、亚特兰大（Atlanta）、夏洛特（Charlotte）等，那里的人也有机会看到日全食。

民众纷纷上路追看日全食 全美交通大拥堵

近几天，不少最佳观赏地点都有大批天文爱好者蜂拥而至。

位于佐治亚州的小镇迪拉德（Dillard）就是其中一个。以往的日子，这个位于441 公路旁、只有330 个居民的山区小镇只有稳定的车流经过，但随着日全食的日子临近，那里忽然冒出了许多人和汽车。

这个位于佐治亚州瑞宾县市（Rabun County）以北的小镇是此次观看日全食的最佳地点之一。警方估计，在这个小镇狭窄的公路上，近日突然多了至少5 万辆汽车。

当地一个名叫门赫德（Louis Meinhardt）的居民说，最近几天，已经有数以千计的汽车经过这里狭窄的公路上山，只要发生一点交通事故，公路上就会出现数英里长的车龙。

各地警方和公路巡警警告，到8 月21 日，人们将看到美国有史以来最严重的公路大塞车。

当天的日全食，从俄勒冈到南卡罗来纳共14 个州都可以看到， 所经之处约有2 亿居民，预料会有数以百万计的民众从城市涌向郊区和乡村去观看，而那里的公路根本承受不了。

地理学家兼地图制作者兹尔勒（Michael Zeiler）估计，8 月21 日， 全国最少有740 万人会涌到公路。

联邦公路管理局（Federal HighwayAdministration）发言人指出，在美国上一次出现日全食的1918 年，全国约有620 万辆汽车， 但现在全美注册的汽车有2 亿6300 万辆，交通专家难以预测会发生什么事情。

虽然此次日全食在8 月21日才出现，但从8 月16 日晚上开始，26 号公路已经出现数英里长的车龙，因为民众开始涌向俄勒冈州的马德拉斯，那里是日全食最先出现的地方。当地预计会迎来10 万名访客。

南卡罗来纳州是另一个最多民众前往的地点之一，估计会有60 万到200 万人到那里。该州的公路巡警不得不增加160 名巡警，以应付车潮和人潮。

在科罗拉多州，估计有40 万人会涌到临近的怀俄明州和内布拉斯加州。为了应付突如其来的车潮， 这两个州的交通部门已经严阵以待。

“美国大日食”引太平洋西北地区大批民众观看

【侨报记者杰克8月21日西雅图报道】难得一见的日全食天象奇观21日如约而至。数以千万计的太平洋西北地区居民纷纷走出家门或办公室，带上专用的日食观测眼镜或自制的简易工具，一同静候日食的到来。

上午10时20分许，是天文学家预计的食甚时刻。尤其是在俄勒冈州和爱达荷州部分地区，月球的影子完全遮挡住了太阳光，天空短暂“陷入黑暗”，温度也暂时降低。在日全食带沿线各地观看的民众欣喜若狂，数次爆发出欢呼声和尖叫声。

与此同时，约100名幸运的天文爱好者、科学家和媒体人搭乘了阿拉斯加航空公司特殊的“日食航班”。成为最早的一批有幸看到“美国大日食”的人们。

而在《侨报》记者所在的华盛顿州，虽然距离日全食带还有约230英里远，但是人们仍有机会看见日偏食，食甚时有近92%的阳光被月影遮挡。西雅图两大知名科教基地——飞行博物馆、太平洋科学中心都“人满为患”，民众亦为日偏食的光临而兴奋不已。

在一家华人旅行社工作的Jackie在西雅图飞行博物馆观看了日食。他在接受记者电话采访时说，这是他人生第一次观看这样的天文奇观，他亦难得能在百忙中抽空欣赏日食，觉得这是很开心的一件事。

从事房地产经纪人工作的汤小姐在自家后院观看了日食。她告诉记者，这是一次奇妙的体验，觉得自己有幸能经历这次百年一遇的天文现象。她说：“自然更迭循环，人亦如此，日食过后又是新的开始。”

西雅图地区出现日偏食（图片来源：KIRO 7电视台）

NASA在俄勒冈州拍摄的日全食实时画面（图片来源：KIRO 7电视台）

南加州小学生宁愿相信“天狗吃月亮”的神话

【侨报记者高睿8月21日圣盖博报道】南加州圣盖博市柯立芝（Coolidge Elementary School）小学上午也组织学生观看了日偏食，包括华人在内的数百名小学生带上墨镜，望着天空被遮蔽了一般的“月牙”型太阳，既好奇，又兴奋。

校长王威廉（左二）正在组织学生观看日偏食。（侨报记者高睿摄）

从上午9点开始，柯立芝小学就分班走到操场，在华人校长王威廉的统一指挥下，学生们由老师带领，几人一组地来到操场，背对着太阳带上墨镜，然后转过身望向天空，发现太阳一点点被“天狗”吃掉，最后变成了红色的“月牙”，每个学生的脸上都写着大大的惊奇。

华裔学生戴上墨镜观看日偏食。（侨报记者高睿摄）

王威廉介绍说，今天他们组织全校师生一起观看日偏食，让学生了解什么事日偏食，它是怎样形成的，从中了解天文知识，增加学生们的生活体验。“我们在操场设置了日偏食观测场，邀请天文学家到现场用自制的天文望远镜，供学生近距离观看日偏食的渐变过程。此外，我们还为每个学生分发了专用的墨镜，让他们戴上它观看太阳是怎样变成‘月牙’的”。

校长强调，这是一生只有一次的生活体验，他们学校也是第一次举办这样的活动。“通过这次日偏食的观看，可让学生们学到课堂上所学不到的天文知识，对孩子们来说这是一次难得的知识补充的机会”。

学生通过自制的天文望远镜观看日偏食。（侨报记者高睿摄）

3年级学生陈·卢卡斯表示，他戴上墨镜看着天空，发现太阳像一个月牙，不同的是月牙是白色，太阳石红色，看上去非常新奇。“观看之前，老师已经向我们讲述了相关的天文知识，说这是地球、月亮和太阳在同一直线上，因为月亮挡住了太阳所造成的，据说这是难得一见的天文现象，对很多人来说一生只有一次看到的机会”。

3年级学生陈海洋在观看这次“日偏食”前一天，听妈妈说她小时候在中国，老百姓把月全食叫做“天狗吃月亮”，同理推论，日食就是“天狗吃太阳”了。不过妈妈说早时候人们知识有限，才会得出这样迷信的说法。“虽然现在老师告诉了我们日食形成的原因，但我宁愿相信天狗吃月亮的神话，听起来那么的令人着迷”。

旷工去看日全食 美国经济或损失7亿美元

经济界的“好事之徒”开始为横跨美国全境的超级日全食计算经济账。除了如临大敌的太阳能发电产业之外，令美国雇主头疼的事情还包括：这次日食发生在周一上班时间，因此光是员工上班“开小差”去观看日食，就可能造成额外的生产率损失，预计因此造成的经济损失可达7亿美元。

据NASA官方报道，此次日食将跨越美国50个州，是99年来首次。这也是自1970年以来，美国覆盖范围最广、最容易观测日全食的机会。这一次超级日全食的出现也明显调动起了北美人民的好奇心。

谷歌搜索显示，身处观测地带的人们开始更多的搜索“日全食”，这一地区变化趋势与日全食带的范围也保持了一致。

“日食航班”需求量巨大

据彭博社报道，8月21日，日全食这一天，美国多家私人飞机服务提供商将提供一些“日食航班”，航班将沿着日食的轨道飞行，乘客观看日食的之间也将会更长。

私人飞机租赁公司XOJet公司CEO表示，美国人对这次日食的热情，不亚于号称“美国春晚”的超级碗比赛。今年7月，私人飞机的租赁业务同比增长了6.7%。虽然XOjet旗下拥有41架飞机，但在日食当天，公司将动用其他资源，提供60个“日食航班”。

几个月前，一位客户向私人飞机租赁公司JetLinx提出了“日食航班”的需求。应客户要求，公司宣布提供该服务，目前，该公司的“日食航班”预定数量已经达到了16架。

“股神”巴菲特旗下的利捷公务航空（Netjet）也已经收到了5000个“日食航班”订单，需求量堪比感恩节和圣诞节假期。

坐私人飞机看日食，价格肯定不菲。休斯敦的百万航空（Million Air）开出的价格是每人1万美元，而Jet Linx的轻型飞机租金为每小时4000美元、重型飞机每小时8000美元。

除了私人飞机，也有普通的客运航空公司开通“日食航班”。比如，阿拉斯加航空公司的“日食航班”将于当天上午7时30分从俄勒冈州的波特兰起飞。不过，无论你多有钱，也坐不了这架飞机。因为，该航班不对外出售机票，仅限获邀的约50名天文学家和日食追逐者乘坐。公司表示，该航班将采用波音737型飞机执飞，飞行时间在4到5小时之间，之所以仅限约50人乘坐，是为了确保每个人都能欣赏到这一见罕见奇观。

资料图:阿拉斯加航空

此外，西南航空公司虽然不会开通专门的“日食航班”，但在可能看到日食的航班上，公司将为乘客提供日食眼镜等观赏日食的用品。

旷工去看日全食

据汇通网报道，美国挑战者就业服务公司指出，如果日食影响区域内的工人每人平均在日食发生期间离岗20分钟，雇主就会遭受6.94亿美元的损失。而事实上，该公司的预估很可能太过保守，因为员工“开小差”的时间可能比这更久，他们会花上更多时间去摆弄望远镜，或者干脆滞留在户外享受夏日时光，同时，面对日全食这样的千载难逢的天象，就算是留在岗位上的员工，上班时也可能变得心不在焉起来。

而据此前的调查，有半数的美国人表示有意愿去观看日食，而在全食带及附近区域，这一比例则上升到了60%以上。所以，员工放下手头工作去看日食这件事，看起来确实该让雇主们头疼一下，尤其是那些规模较小，管理相对松散的小企业受到的影响会更大，但是话又说回来，与雇员们每天每时花在社交媒体上而浪费掉的工作时间相比，日食的对工作效率影响却仍然可以忽略不计。

同时，也需要看到，和“日全食经济”对旅游业带来的促进提振所带来的额外收益相比，其所带来的工时损失7亿美元更是不足挂齿。这个周末，全球就有大批天文发烧友连同好奇心爆棚的游客一同飞往美国，而许多美国国内民众也会驱车前往全食发生带一饱眼福，这带来的额外经济收益将是上文提到的太阳能发电功率损失，以及劳工工作效率损失的数十倍。

此次日食自美国西海岸当地时间周一早间9点(北京时间周二0点)开始，并持续2-3个小时。此次日食仅在北美地区可见，此后，在2018年8月11日和2019年1月6日，将发生两次在中国境内多数地区可见的日偏食。

太阳能电站压力大

有人欢喜有人忧，这是难得一见的奇观，对于太阳能发电运营商来说，这却是一大烦恼。

美国能源信息署在其官网上表示，在日全食发生当天，被全食带扫过的地带将在数分钟内经历天亮-天黑-再天亮的过程，这意味着太阳能光伏电站也会在食甚阶段停止发电，然后再重新恢复发电，对于与其连接的电网而言，短时间内输电负荷的急剧波动对于设施的稳定性将是极大的考验。

美国能源信息署预计，在日全食发生的3分钟内，有17座太阳能电厂会陷入完全的黑暗，它们主要位于俄勒冈州东部。而在北卡罗来纳州和佐治亚州的上百座电厂则会面对太阳被遮盖超过九成的状况，全美在日食食分超过0.7区域的太阳能发电场则最少会损失6000兆瓦的发电能力。

太阳能电厂发电量

一辈子可以看到几次日全食

据中新网报道，日全食天象十分罕见，如果一个人待在一个地方不动，平均400年左右才能看到一次日全食。但从全国范围，或者说全球范围来看，发生日全食的概率并不低。NASA将公元1000年至2000年的日全食带轨迹（蓝色面积），绘制在一张世界地图上。如下图所示，过去一千年里，几乎全球均有机会观测到日全食。

图片来源：NASA

如果把目光再放长远些，一个人一辈子可以看到几次日全食呢？华盛顿邮报特意制作了一个计算机，输入出生年份即可知道结果。例如，出生于1990年的人，今年应为27岁，假定可以活到100岁，那么在接下来的岁月里，还将经历50次日全食，大部分将在亚洲，其中有2次日全食无法在陆地上观测。

来源：侨报网