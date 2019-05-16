【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

五月五日圣路易斯晴空万里，白云在天空曼舞，小鸟在树梢欢歌。 圣路易中文学校的师生员工，家长董事，新朋老友，欢聚一堂， 庆祝我校建校四十周年。

一踏进礼堂，几位年轻的董事身穿旗袍满脸笑容迎接来宾。迎宾处摆放着她们义务为庆典特制的插花和点心，经她们这样一布置，空荡的大厅显得既优雅又温馨。进入表演厅，见台上也被精心布置过了，十六面大旗分列两旁，彩旗彰显喜庆，蓝色校旗上印着金色校徽，校徽两旁“十年树木，百年树人”十个金色大字耀耀生辉。讲台的一角放了一束鲜花。从台下看去，鲜花在校旗下绽放，让我们立刻联想到我们孩子在学校茁壮成长。

一声雄壮的鼓声打断了联想。放眼望去，一少年挥舞大旗跳上舞台， 拉开了庆典的序幕。随着鼓声一红一花两只狮子在旗手的指挥下舞了起来。他们一会儿左跳一会儿右窜，一会长身站立，一会儿扑到滚地，还假装对恃撞头。最后舞到台下穿梭于礼堂的走道间，惹的大家一阵欢呼。别看舞狮的队员都是英武少年，实际上我校舞狮队队龄与校同岁，至今已有40年。

狮舞一完，主持人田静和孙娜上台宣布庆典开始，让大家首先一起回顾学校的四十年, 精心编辑的校史幻灯简明扼要地回顾了我校如何从79年建校时的四十几个学生一步一步发展壮大，到今天30几个班300多学生。同时，幻灯还展示了我校不仅注重中文教育， 中国文化教育，还时刻以传播中华文化为己任，积极参加多元化社区建设，融入本地社区。

看完幻灯片现任校长陈璐致辞，她高度赞扬了我校创时初期，罗大桢校长在无教材，师资资金短缺的情况下， 带领大家自己编教材，自己出钱筹钱，自己当老师，终于把学校办了起来。她强调学校能一天天壮大靠的是一批又一批义工们的无私奉献。

如前校长冯咏梅，即使已经退任多年，仍然坚持每年都给学校捐款；如前校长程宝珠为学校服务，三十几年年如一日，坚持不断， 把学校当成自己的孩子细心呵护；

如陈泓副校长，林秀主任为丰富我校课外活动课绞尽脑汁设计课程，费尽心思聘请留住优秀教师；

如我校创始人罗大桢沈辛六夫妇，因年事已高不能亲自到会，还专程发来贺信祝贺，信中更不忘谆谆教诲。他们提醒大家，“第一， 校董會和職員們要注意家長和學生的需要，不要不要固步自封，這樣才能把學校辨得更好。第二，校董會和職員們一定要做到三個公開：財務公開、人事公開、政策公開。唯有這樣才能使學校更和諧”。学校的发展也离不开中国大使馆的关心和兄弟院校的支持。

逢我校华诞，中国驻芝加哥领事送来一个雕龙刻花的精致花瓶以示祝贺。圣路易斯现代中文学校校长亲自到会祝贺，并带来贺礼。

接下来，校长为今年在中文水平考试和演讲比赛的优胜者发奖。有近40 名学生获奖，其中李承熙，周瑞杰，张冰虹和彭一水同学既获得中文水平考试奖，又获得了演讲比赛奖，可谓是双喜临门。

张冰虹和珍珠（Megan Gibbs）代表学生发言，她们流利的中文让我们无比骄傲。张冰虹同学总结的学中文两个小窍门：在中文学校做义工和选喜欢的中文电视剧反复看更是值得借鉴。

为学生发完奖后, 章三红董事长为退修董事江先金、李春模、赵艳芬、胡景佳、刘庆艳颁奖致谢。接着陈泓副校长又为服务15年赵艳芬，20年义工陈璐和徐希友颁发服务奖，为徐希友，马秀翠，林秀清，王津海，陈新颁发优秀职员奖，为张丹，马秀翠，王錤，鲁植, 田静颁发优秀老师奖。

今年是建校四十周年，也是本届校领导班子圆满完成他们的四年任期，为表彰他们在过去四年取得的成绩，校长及董事会为陈泓，陈璐颁发特殊贡献奖。喝水不忘挖井人，同时也为罗大桢，沈辛六颁发了特殊贡献奖。

接下来，会风一转，四位学生主持登台，这几位英俊少年和甜美少女最小的才8岁，最大的也只有14岁。别看年纪不大，却一点也不怯场。四人在台上用标准的普通话宣布“学中文学文化汇报演出开始”。

第一个节目小合唱，学生们摇着“祝贺建校四十周年”的牌子， 拍手高唱“在一起”。 童声充满真致和深情。第二个节目游子吟， 学生分朗诵了这首唐诗的中文版和英文译文，最后以中文歌曲的形式吟唱。孩子们用这样的三步曲，作为献给下周母亲节的礼物。

第三个节目小白兔，一年级的小朋友头戴粉红或浅蓝的兔儿头饰，大大的兔耳朵随着歌舞，一跳一摇，一晃一动，可爱极了。为了保证表演好，张丹老师站在台边不停的用手势指挥，直到舞毕，孩子们走下台，她才放松下来。第四个节目鱼戏荷叶间，几个孩子轻唱，童声绕耳，童趣盎然娱人心。

第五个节目咏鹅，悯农。学生身穿白绒衣，头戴红嘴头饰，吟诵骆宾王的《咏鹅》，一个声音唱一句诗一个声音学一下鹅叫，再伴着欢快的乐曲，仿佛把我们带到了碧波荡漾白鹅戏水的河塘边。再往下看，几个孩子们换了古装拿着假锄头，像模像样地除草，好像真有汗流下来了呢。四班的学生节目更妙，他们用rap的形式说唱“猴子捞月亮”。把几只猴子机灵和困惑表现的惟妙惟肖。

接下来是童话歌舞剧小红帽。孩子们天真风趣的表演博得一阵热烈的掌声。咏鹅，悯农和小红帽都是由王申老师编导的，看着孩子们演出成功，她开心地笑了。

低年级同学地表演完，高年级的同学也不甘落后。他们献上了三重唱《茉莉花》和小合唱《当我们再一起》。他们的表演更加成熟，中文也更加娴熟纯正。

学生表演尽尾声，沈娜老师的一曲“九儿”，让我们听到了专业歌唱家的歌声。她用歌声祝贺我校华诞，用歌声展示我们学校老师雄厚的实力，更是用歌声告诉学生们要继续努力天天向上。

最后的压台戏是由何江英和黄愚平编排的舞蹈“雨中花”。典雅的古装，清灵的古乐，优美的舞姿，喜惊不定的表情，把雨中花表现得淋漓尽致。这个舞蹈代表我校参加刚刚结束的中华日表演，受到观众的喜爱。

最后，章三红董事长宣布胡景佳老师将接任下届校长。胡老师教育学科班出身，从事中文教学多年，是我市公认的优秀中文教师。她在我校已经服务多年，这次她刚刚卸下董事的重任，又挑起了校长这个更加繁重的担子。胡校长表示一定牢记罗校长等前辈的“十年树木，百年树人”办校理念，时刻把学生和家长的需要放在首位，坚持三个公开，领导大家和谐办校，让而立之年的学校更上一层楼。