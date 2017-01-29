盛极一时 Chesterfield Mall 商场购物中心 即将法拍

【圣路易时报讯】有40年历史，位于圣路易地区华人居住最多之圣路易西郡，盛极一时的Chesterfield Mall即将遭受法拍命运，业主，田纳西州的 CBL & Associates Properties 公司早在数月前已停止支付高达一亿四千万之贷款，目前已有近20家店面目前空着租不出去，一片凄凉。

近年来由于受到网路网购影响和于2013年在附近新建之两家Outlet Mall之影响，Chesterfield Mall生意一落千丈，一年不如一年，Chesterfield市政府助理主任，Libbey Tucker对Chesterfield Mall前景不表乐观，估计还会有多家租赁合同即将到期不继续合同。

Tucker表示Chesterfield Mall管理公司想要它卖掉或将它转换成一个多功能建筑，例如零售，住家和娱乐综合体，由于Chesterfield Mall地点实在很好，附近是高收入区，转型很有可能，但恐怕会等上很多年。

Chesterfield Mall占地130万平方尺，债主是美国银行，负债一亿四千万。

CBL & Associates Properties 公司在圣路易斯还拥有 West County Center, South County Center, Mid Rivers Mall and St. Clair Square 等四个商场购物中心，目前都没有问题。