2019年1月13日晚，勝跑群在京园餐厅召开新年联欢晚会，对2018年的成绩进行总结表彰并颁奖。期间，穿插文艺表演和抽奖活动，整个晚会满满的正能量，勝跑群跑友及家属100来号人好不热闹，席开10桌，大家有吃有聊，度过了一个很快乐的夜晚。



这是勝跑群第四次举行年度颁奖大会，参加的人数一年比一年多。今年的晚会更是不同寻常，晚会原本定在1/12日晚，不过老天在11-12日晚下了12寸雪，好事多磨，晚会不得不推后一天到13日，但坏天气没有阻止跑友们欢聚一堂的热情和步伐。

大家吃饱喝足后，晚会在张丽红和陈宝生的主持下热热闹闹地开始了。

勝群队长林农首先对2018的各项赛事活动进行了总结。

2018年跑群的跑友们参加了多项赛事，4月有20多人参加了Go! St. Louis马拉松，波马，3支队伍参加6月的KT82接力，近20人参加10月的Cowbell马拉松，教练章军在牦牛马上的254，黄建生在Go! STL和芝马的256和255，及徐晋斌，岳平，李春光，冯雪慧和邓茉莲的BQ，很多人在2018年跑出自己PR，还有很多跑友首次跑全马和半马。

最重要的是跑群带动了很多朋友，把跑步当成自己喜欢的运动，在跑步中大家获得友情，分享快乐。

这次联欢会上，勝跑群2018年度得奖名单：

首全马奖：闫小军，梁旭东

首半马奖 ：刘孜，李淑晶，余淑佩，邵爱华，林小雪，李晓晨，向靖宇，向直富 ，邓红菊，朱盛华

跑群伉俪人气大奖：尹志 李春光，邵爱华 李春平，王秀英 闫小军 ，马晓越 赵建民 ，徐志强 李琳，杨晓峰 刘孜，向直富 邓红菊

最佳跑步进步奖：方灿华，朱黎菲

最佳跑步新人奖：胡晓宪，张慧敏

最佳跑步突破奖：章军

最佳跑步励志奖：赵永平，徐清

最佳积极参与奖：张丽红，俸宇星

最佳跑步鼓动奖：邵爱华，宋奎锦

最佳女性跑者奖：邓茉莲，冯雪慧

最佳跑步内助奖：黄芳（赵永平妻），范红（章军妻）

最佳跑步报道奖：邹嘉(勝跑群公众号），朱小红，郑文蓓

最佳无私奉献奖：王福东，黄建生，梁旭东，尹志

勝跑群还为跑友宋奎锦颁发特别大奖，表彰他在过去一年里对跑群的贡献。奎锦即将回国赴职，值此机会，陈宝生特别为奎锦唱了一首《我们不一样》，把个七尺男儿唱得当众泪水涟涟，跑友们多有不舍。跑群值此机会祝愿奎锦事业顺利，家庭幸福。

展望新年，跑群教练章军不忘继续忽悠，跑步最重要的不是比赛，而是锻炼，跑得快乐比什么都重要。

联欢会开得好热闹，唱歌，抽奖，谈得奖体会，还有杨晓峰恶搞跑步的调侃，邓茉莲和陈宝生的独唱都获得阵阵掌声。跑群能人多，Luis还把跑友们的秋意秋景摄影作品汇集成摄影展，在联欢会上展示给大家，充分体现跑友们不仅有漂亮的体格，还有美丽的心灵。联欢会在大合唱“勝跑群之歌”中结束，跑友们意犹未尽，相约下周一起跑步，明年再次团聚。

黄建生是这次联欢会的总指挥，他跑马255的成绩除了章军，在群里没有人比得上。他组织这次联欢会的干劲和热情更是比他跑马还欢，他率领他的团队事无巨细一一落实到位，勝跑群对此深表谢意。同时也对为这次聚餐出钱出物的其他跑友表示感谢。

勝跑群是个团结友爱互助的集体。如果你想快乐地锻炼，快乐地奔跑，无论是跑5K，10K还是半马，全马，你都会在跑群找到同伴。

加入到跑群来吧，让新的一年更快乐，更阳光。

(勝跑群)