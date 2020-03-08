【圣路易时报讯】3月7日(周六)圣路易发生第一起新冠病毒(COVID-19)确诊案例后，圣路易郡郡长Dr. Sam Page,圣路易郡卫生局联合局长Spring Schmidt 8日(周日)下午六时在圣路易郡紧急行动中心召开第一次记者会。

圣路易郡发现重大防疫漏洞, Villa Duchesne and Oak Hill School高中3月9日(周一)停课一天,圣路易郡重申严格执行传染病隔离法规。

圣路易郡郡长Dr. Page在记者会上首先宣布此一病例已经联邦疾病预防和控制中心(CDC)正式确认阳性和确诊。

由于病例家属违反传染病隔离法规,确诊案例的妹妹就读位于Frontenac的Villa Duchesne and Oak Hill School高中将于3月9日(周一)停课一天,位于Clayton市的Ritz-Carlton丽晶大旅馆也将进行全面消毒措施,防范新冠病毒。

郡长Dr. Page说本次病例的这位在外州就读大学的20岁女大学生住在Ladue区，7日 (周六) 下午六时，该病例的父亲和妹妹还一起出门参加妹妹高中Villa Duchesne and Oak Hill School高中在Clayton市Ritz-Carlton丽晶大旅馆举行的晚餐舞会。

据了解,密苏里州卫生厅厅长Randall Williams医师说他是在周六(7日)下午一时就接到确诊报告。依此判断病例全家在舞会前应该知道这个确诊结果。

在舞会现场遭警告后,这位父亲带着女儿随即离开舞会会场返家,表示要加强自我管理居家隔离。

郡长Dr. Page重申居家隔离须留在家中不能外出,如果再违反传染病隔离法规,将通知卫生局及警方,强制执行传染病隔离法规。至于舞会场地Ritz-Carlton丽晶大旅馆将依照管理法则进行全面消毒。

圣路易郡卫生局联合局长Spring Schmidt说本案病例家庭有二位女儿,目前全家父母亲和两位女儿都在家居家隔离不得外出。

记者会中郡卫生局联合局长Schmidt同时发布根据密苏里州卫生厅关于传染病隔离法规 19 CSR 20-20.010 规定,病患和全部家人都需要在隔离期间内居家,禁止外出与他人接触,直到隔离解除。

圣路易郡紧急行动中心

郡卫生局将定期监控隔离病患,防止直接或间接传染新冠病毒。在此法规下如果有人与病患及病患家人接触,将会有机会染病,也将可能列入隔离名单内。

郡长Dr. Page再次说明该病患是旅行意大利后,于3月2日由芝加哥 乘火车(AMTRAK)返回圣路易,这段期间所接触的人都在详细了解列名中,如果郡民有所不适或任何可疑症状,请拨打圣路易郡新冠病毒疫情专线电话314-615-2660,以为尽快处理。