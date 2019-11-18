【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

2019 感恩节前夕的一个周末，在校长胡景佳，董事长张三红，公关董事周黎的带领下，驱车四十多分钟来到EAST CENTRAL COLLEGE 代表圣路易中文学校参加大学举办的 INTERNATIONAL DAY.

现场气氛欢快和谐，各国的摊位排列整齐，民族色彩浓烈，工艺品琳琅满目，我们的中国摊位非常引人注目。

小扇子，小旗袍，刺绣，毛笔等等，还有展板上介绍的民俗风情，属相生肖，美食，引来众人围观问询，周黎的大女儿张佳仪开设的英文名字改中文名更是引来很多小朋友们的兴趣。

在各国的民族表演中，我校何江英老师带领的舞蹈班的一曲民族舞蹈更是惊艳了全场。女孩们功底深厚，举手抬足，韵味十足。

接下来我校太极班的老师PAUL和谢嘉莉老师也赶来了现场，为大家作了太极DEMO. 一招一式，柔中带刚，威而不怒。充分弘扬了我们中华文化的精髓。

刚在中华日表演完的何江英老师及舞蹈班和胡景佳校长又马不停蹄的赶到HIBACHI 参加敬老院联谊会的演出。

说起这个敬老院联谊会的历史，我们必须提一下，这是由亚裔中小企业协会会长赵玉珍女士与一些热心公益人士于1998年策划举办的。 每年都在感恩节前后举办， 每次都是为65岁以上的长者而设，费用全免。 从第一届在CROWN CENTER 开始举办时只有50 人参与。直到现在经过22年的时间，已经有400 人以上参加了， 这都是圣路易斯市的各社团鼎力支持的结果。

我们的老校长PATRIC ，和冯咏梅也早已到达现场，帮忙支持。

还有秀清和袁伟一路跟踪拍照，曾勤老师带领的舞狮队也为老人们献上了精彩的演出。老人们在享受美食的同时又观赏了精彩的表演，一个个喜笑颜开。

每一次成功的社区活动都离不开义工们的默默无闻的奉献和支持。 也希望更多的朋友能加入圣铬路易斯中文学校。 为弘扬中华文化献出一份爱心。

供稿: 圣路易中文学校 周黎