社区同心齐奉献 缤纷多彩中华日 惊艳誉满圣路易

密苏里州州长Greitens、芝加哥总领事洪磊、植物园园长Wyse Jackson联合主持剪彩 盛况空前

【圣路易时报讯】2017年度的圣路易斯中华日，于四月22日早上十一点整在密苏里植物园（Missouri Botanical Garden）正式揭开序幕。圣路易斯华人社区齐心协力，在这一年一度的机会发展自己的长才。除了带来中国传统技艺表演，尚有中式美食摊位、旗袍走秀、中国茶道、太极拳剑、中国医药等代表中华文化精髓的项目。

本日由于受到天候不佳的影响，开幕式改至室内举行。身着中国传统服饰的队伍，配合紧锣密鼓的节奏，于植物园中的游客中心(Ridgway Visitor Center)先为所有来宾们献上原汁原味的舞龙舞狮表演，许多在场的美国民众第一次观赏这样的演出，大感惊奇，深刻了解到为何中国人称自己为「龙的传人」。紧接着还有中国传统功夫与民族舞蹈，配合中国风的音乐，给予观众结合视觉与听觉的飨宴。

新任密苏里州州长偕同夫人出席了本次开幕式。州长Eric Greitens于圣路易斯出生长大，毕业于Parkway North高中，北卡罗来纳州杜克大学，并获得牛津大学博士学位。他是一位功勋彪炳的军人，曾为美国海豹部队（Navy Seal）于中东战事中担任反恐的第一线，负责突击恐怖组织「基地」的首脑人物。于致词中，Greitens州长赞扬了圣路易斯华人社区长久以来的贡献，期盼本次活动能让圣路易斯民众更能了解中华文化，加强中美交流。除此之外，州长夫人Sheena Greitens拥有哈佛大学博士学位，现教任于密苏里大学哥伦比亚主校区政治系，教授中国对外关系课程。她曾于哈佛大学的费正清中国研究中心（Fairbank Center for Chinese Studies）担任研究员，精通中华文化与东亚政治。本次开幕式，Greitens夫人以全中文的方式对全场致词，致词内容完全不穿插任何英文单词，惊艳全场。

本次开幕式邀请到中国驻芝加哥领事馆总领事洪磊发表谈话。洪总领事曾任中国外交部发言人与新闻司副司长等重要职位，并于2016年正式接任中国驻芝加哥总领事一职。洪总领事表示，目前全世界的经济成长，其中百分之三十来自中国的贡献。但除了经济方面的亮眼表现，他也期望全世界都能对中国的文化艺术有更多认识。一年一度的中华日不但能带给民众不同于美国文化风情的体验，也是圣路易华人社区欣欣向荣的证明。华裔的密苏里州劳工部部长许心怡(Anna Hui)也受邀出席本开幕式。

今年中华日的主题是「养生」。现场请到许多中医师讲解人体经络、针灸推拿，拔罐刮痧等疗法，再佐以各式草药，可达到祛病延年，强身健体之功。除了中医师以外，现场也有精通太极拳及气功的专家，教导民众如何透过练习固定的套路动作来加强身心。虽然中国许多医药与养生理论一直不能被西方科学所验证，但成效卓然，使西方人开始愿意尝试这些经过历史千锤百炼而屹立不摇的方法。本次的养生主题，使更多的圣路易斯民众能亲身体验中国老祖宗的智慧结晶。

自从1996年开始，圣路易斯的许多华人组织便与密苏里植物园联手举办一年一度的中华日活动，让中华文化在本地能得到更多发扬与传承。今年的活动内容展现了圣路易斯华人社区的活力，也透过许多传统技艺展示，让美国民众能亲自体会中华文化的奥妙，惊艳誉满圣路易。

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