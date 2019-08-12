【圣路易时报讯】为落实祖国关怀侨胞服务，今年六月新任中华人民共和国驻芝加哥总领事馆副总领事边志春在总领馆侨务组长卢晓辉、证件组组长龚飒陪同下，8月9日亲率使馆领务、侨务服务团队一行8人抵达圣路易斯，并于10日(周六)在圣路易斯现代中文学校展开一整天的现场办证服务。

10日上午同时参加了在现代中文学校举行之南京-圣路易斯友城40周年图片展，与此间之侨学同胞、社团代表见面。

边志春副总领事曾任中国外交部离退休干部局副局长，就任中国驻芝加哥总领馆副总领事之前是中国驻加拿大蒙特利尔(Montreal)总领馆副总领事。边志春副总领事年轻有为，平易近人，与侨学同胞亲切交谈问候，受到大家热烈的欢迎。

10日现场办证包括护照换发，旅行证申办及健在证明服务等，现场办证并提供照相及影印服务，方便侨胞依网上预约时间，依序现场办证。

今年是领事馆第四年到圣路易斯现场办证，由于圣路易斯地区华人数量持续成长，持有中国护照的侨胞家庭人数上增，现场办证确实带给大家极大的方便，尤其是家里有耆老或小孩，领事馆也贴心的为耆老安排有特别的预约时段，以方便老人申办。由于人数众多，办证现场一度十分拥挤，在中文学校义工朋友不断机动安排好协调下，终能让每一位申请的侨胞得到满意结果。

现代中文学校在华助中心主任朱一民，总校长黄颖文，校长张明惠、张丹缨等领导组织安排下，分出各个服务区协助侨胞办理各项手续，由一进门处之报到领号、登记、照相、文件预审到领事馆之护照换发，旅行证申办，健在证明一气呵成。

最辛苦的芝加哥领事馆业务承办领事们，更是马不停蹄一个一个侨胞申办案件接续办理，甚至没有时间午餐休息，一直到办证结束。

期间边志春副总领事也在现场各个办证区慰问领事们的勤劳并关怀现场办证侨胞和服务义工们，气氛温馨。

在参加南京-圣路易斯缔结友城40周年图片展开幕后，边副总领事在华助中心主任朱一民、现代中文学校总校长黄颖文、校长张明惠等陪同下，参观了现代中文学校整栋大楼校区，对现代中文学校建校成绩留下深刻印象。