祖国陪你过年 欢乐春节 美丽江西 2017年圣路易斯鸡年春节联欢晚会

【圣路易时报记者艾杨报道】“仙猴平安辞旧岁，金鸡唱晓迎春来”。在圣路易斯全体华人迎接鸡年到来之际，我们也迎来了来自祖国美丽江西的江西省省艺术团，他们受中国驻芝加哥总领事馆的邀请，带着祖国人民的深情厚谊、不远万里来到圣路易斯市，为本地华人献上了一场精彩纷呈的视听盛宴——

欢乐春节，美丽江西，祖国陪你过年！



圣路易斯2017年春节晚会于2月4日（星期六）晚7时在西郊圣.查尔斯St. Charles Lindenwood大学的J. Scheidegger Arts Center隆重拉开帷幕，一年一度的春节晚会迄今已举办了近二十届，早已成为圣路易华人辞旧迎新的另一顿年夜饭，但今年的春晚是首次由来自祖国的艺术团献上演出。今年的晚会吸引到了众多圣路易各界人士和华人华侨前来共襄盛举，一同辞旧岁、迎新春。



中国驻芝加哥总领事馆洪磊总领事、江西省文化厅副厅长郎道先、圣路易斯华人侨领朱一民博士、总领馆领事沈祺文、副领事郭金月、圣路易郡郡长Steve Stenger、圣查尔斯郡郡长Steve Ehlmann夫妇，Chesterfield市市长Bob Nation夫妇、St. Louis Regional Chamber主席 James F. Alexander夫妇，密苏里州众议员Joe Adams夫妇等共同出席了本场晚会，同在场的近千余位圣路易华人华侨朋友们一道迎接鸡年的到来，共贺新春佳节！



洪磊总领事率先带领一众中外贵宾登台，现场的观众随即对这既新颖又“高大上”的贺年方式报以热烈的掌声。洪磊总领事全程用英文致辞，他首先对圣路易斯中美各界领袖为华人华侨社区所作出的贡献表示赞赏，同时也对江西省艺术团不远万里来到圣路易斯演出表示由衷的感谢。他还表示，中美两国及两国人民有着深厚的友谊，两国应继续增进交流、顺势而为、携手共进、深化合作，把中美两国的良好关系不断推向前进！



本场晚会的节目有：序幕《欢天喜地过大年》、杂技《满园春色》、舞蹈《祈年》、钢琴小提琴独奏《The Lark》《梁祝》、舞蹈《梦入江西锦绣堆》、器乐杂技《瓷语》、舞蹈杂技《青花叠翠》、女生独唱《难忘茉莉花》、杂技《一湖清水》、男声独唱《故乡的云》、男女声四重唱《父亲的草原母亲的河》、舞蹈《姹紫嫣红》、器乐演奏《牧民新歌 云雀》、舞蹈杂技《雨巷》、舞蹈《丰收季节》、女生独唱《我的祖国 在希望的田野上》。



江西位于祖国的东南部、长江中下游地区、自古以来就有物华天宝，人杰地灵之美誉。江西的陶瓷文化、书院文化等更是享誉海内外、为世人所知。江西艺术团带来的包含江西元素的歌舞杂技节目浓缩了江西文化的精华，展示了赣文化的独特魅力。

本场晚会的节目真可谓是琳琅满目，精彩纷呈，让人目不暇接。只见少女们手持长杆顶着碟底，晃动旋转，宛如百花从中彩蝶飞舞；来自圣路易斯九岁的Jerry Chang和十二岁的Rebecca Lang人小志大，他们均为圣路易长江艺术团第一届器乐大赛的获奖者；“白如玉、明如镜、薄如纸、声如磬”，以景德镇青花瓷为创作灵感的舞蹈青花叠翠，直叫人屏住呼吸、叹为观止；由圣路易长江艺术团团长吕海生、合唱团团长胡彤和江西艺术团青年歌唱家杜欢、席文静联袂演唱的《父亲的草原母亲的河》，把对亲人的思念和深情用咏叹的方式表达，把人们带回到魂牵梦绕的故乡；国家一级演员邬成香的最后一曲《我的祖国 在希望的田野上》让许多同胞潸然泪下， “这是美丽的祖国，是我生长的地方，在这片辽阔的土地上，到处都有明媚的风光。”对啊，那是我们生长的地方，那是我们美丽的祖国，海外游子们的一颗颗私念故土之心，在这歌声的映衬下，显得格外清晰。在场的观众在歌声中久久不愿离去，晚会最终在全场的大合唱中徐徐落下帷幕。