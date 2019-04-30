空白是一种美啊。

凌晨惊醒，听闻身边表内的秒针一格一格地挪动。我打开手机，眯着眼睛看了看时间，才发觉在这里的时间也就剩下一个月了。

人一旦下定决心去往某处，偏执而勇敢的心不会催促他放弃。无事便无忧，而无忧则无趣了。

其实回头看一看自己独立生活的几个月，可以用狼狈来概括。那些在国内以为可以轻轻松松完成的事情，在异国他乡似乎并不那么顺利。我对学习能力的过度自信，对组织能力的错误评价，对情感宣泄的不宜处理，都给生活添乱。

但我依然很开心。哪怕是在每一次不如意，每一次迷茫，每一次愤怒之后，平静下来的理智都会告诉我：那就是真真切切的魏子涵呀。

常说人生起起伏伏，我以为是个不错的譬喻。人需要空白，需要在无论是激动还是伤心中间，插入一段时间，让自己喘一喘气。有的时候，一件事情感觉自己怎么都做不好，蒙上被子睡一觉。倒不是说睡完之后就一定能成功，但起码之前的那股勇气会重新注入，让自己直视困难与不可解。

空白也是一种隔阂。

在沉默良久的每一刻，都是内心在和自己说不。文化的差异，性格的差异，付出与收获的不平等，他们造就了你和他人之间的空白。在你苦恼烦闷愁着如何填补这些空白的时候，自然可以告诉自己“人各有志”，给予空白它的自由。

这世上几乎没有永恒的事情。人是意识和欲望的奴隶，我们都无法预测下一秒的自己又会如何看待过往。你的每一个观点一定有它的价值，你既不需要躲躲藏藏，也不需要锋芒毕露。相信自己的好处更多是内在的，有些五味杂陈，留给自己，酝酿成有厚度的清酒。

所以，我劝我自己，要善良，要懂得包容，要学会看淡。

空白更是一种境界。

一无所有等于拥有无限可能，而车盈满载会压低你的视野，缩减你能看到的真实。一分一秒都可以成为新的开始，只不过鲜有人愿意做罢了。

作为一个有一定程度精神洁癖的人，每一次对心灵的净化都是在一个错误之后。这个错误可能不值一提，可能就是一个小到不能再小的细节，但人心最难放掉的就是微小之处看见的真情。旁人的一个微笑，一句鼓励，生活里的一个味道，一种直觉，自己突然而然莫名其妙的心血来潮。这些才是一个灵魂里最富有最有趣的地方。

或许有一天你会捕捉到类似的一切，但你自己可以平静地接受：它不是原来的那个世界了；我也不是原来的那个我了。

谨以此文向所有人道谢。在一个男生的黑白交间中，你们都有一席之地，一段旋律，一个故事。