第八届小星星中文歌曲演唱会就要登台了

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

暑假的时间飞快的过去了，转眼又要迎来第八届小星星中文歌曲演唱会的正式演出了。这次演唱会将于8月24日（周六）下午在Missouri Baptist University 的 Performance Hall闪亮登场。

指导老师阎明早在3月就对今年的小星星进行了筹划，在沈娜老师一个夏天的辛苦下，加上祖溟老师百忙中抽空代课指导，小星星班的孩子们一个暑期学会了丰富多彩的中文歌曲。

通过暑期训练每个小星星的歌唱水平都得到了可喜的进步。这届小星星们群星荟萃，既有才聪明伶俐上学前班的小弟弟小妹妹，又有踌躇满志即将步入大学的大哥哥大姐姐，更有在全国性歌唱比赛中获得优异成绩的选手们。另外付微微老师的2个舞蹈加盟，使汇演更精彩！

小星星的汇报演出给孩子们建立了一个很好的展示自己歌唱表演的平台，让孩子们有机会锻炼和表现自己对中文歌曲的掌握，更向关心爱护他们的广大社区友人汇报自己取得的成绩。

小星星秉承弘扬海外青少年华文演唱的一贯传统，整台演唱会免费面向观众。我们盛情邀请孩子们的亲朋好友，圣路易斯的各界人士前来欣赏孩子们的才艺表演。感谢家长们、志愿者们和其他所有关心小行星成长人的一如既往的支持！

具体演出信息:

时间：2019年8月24日（周六）3:00 PM 正式演出

地点: Missouri Baptist University – Performance Hall

College Park Dr., St. Louis, MO 63141