第八届胡彤老师暑期声乐汇报演唱会园满成功

七月二十八日晚，胡彤老师暑期声乐汇报演唱会在Steinway Piano Gallery, Jane Allen Hall 如期举行。

参加暑期声乐课的学员们提前到场准备，开嗓练声，试麦克风，为的是把自己的学习收获以最佳状态展现给观众。晚上7点半，家人，朋友们，声乐爱好者及嘉宾们聚集在音乐厅，多年致力于圣路易华人艺术文化活动的著名舞蹈教师梁谢筱渝也特邀前来观看支持。

演唱会由季节小朋友的清纯童声《左手右手》拉开帷幕；人小唱大歌，未满七岁的Louis Shen为大家演唱了《龙的传人》；随后由万小林和女儿Lisa Shen手拉手演唱的《妈妈宝贝》更是新颖动人，体现出家长们为孩子的声乐教育的辛勤努力，尽早从娃娃抓起。李楚婷的《大海啊，故乡》声情并茂，极具感染力；颕雯演唱的一首中国西部放歌《天路》更是充满激情。

接下来张维演唱了抒情的《我爱你，塞北的雪》，刘声波的《西海情歌》唱得深沉、动人；夏平的美声《珊瑚颂》让大家又一次重温这首经典老歌；谢嘉丽的《橄榄树》仿佛把观众带回到遥远的故乡；孔巍演唱的《雪花情》抒发了对母爱的感恩之情；Randy Yang演唱了《老师，我想你》，这首歌表达了对恩师的思念，敬仰之情，深受喜爱。

柳立红深情演唱的《梧桐树》更是让在场的成年人回想起自己的青春岁月，心中的梧桐。Joy Zhu的《祝福祖国》不仅把演唱会推到高潮，也表达了我们祝福祖国的心声。

演唱会上每一位学员演唱结束后，全场都掌声雷动。演唱会结束时，学员们都感到登台表演收获很大，通过上台演唱，学员们深刻体会到要唱好一首歌是多么不易，在台上考验你的不仅是演唱技巧，咬字，呼吸，还有音准，节奏，歌词，情感表达，台风等等。学员们也深深理解了学习声乐是一个漫长的道路，要经历量变才能到达质变。感谢胡老师的辛勤教学，台上台下的耐心指导。

胡彤老师对学员们的表演给于热情的鼓励，希望学员们再接再厉，明年再来！参加演唱会的只是胡老师暑期班的部分学员。演唱会的园满成功，还要特别感谢音响师Lawrence Miller和摄影师刘景松。今年已是胡老师第八年举办暑期声乐汇报演唱，整个演唱会学员们总体的演唱水平又达到了新的高度。

这次暑期班的学员里，除了资深的老学员，已经跟随胡彤老师学习声乐和演唱多年，也有第一次参加暑期班的新学员。今年在胡彤老师的教学过程中还增加了两次以K歌形式的加强辅导，学员们反映收获很大。虽然只有短短两个月，但在胡老师一对一的精心训导下，每个学员都取得了明显进步。台上同学们用不同的曲风，对歌曲的不同理解，为人们演绎着音乐的美好，让我们感受到歌唱的魅力！

胡彤老师早年毕业于有一百一十年历史的杭州师范大学音乐学院，主修声乐教育，毕业后从事声乐教学工作，曾获得美中区歌唱大赛第一名，胡老师自来到圣路易后就一直致力于声乐教学。除了常年开设私人小班授课外，她同时也受聘于圣路易现代中文学校从事声乐教学。

十多年来，通过上课，培训，演唱会及声乐讲座等多种形式，胡彤老师为整个社区的声乐教育和普及作出了很大的贡献。本届暑期声乐班演唱会正是胡彤老师辛勤付出的一个缩影。对于有意学习声乐的学员和寻求声乐老师的家长，可随时查询圣路易现代中文学校网站，通过电话或者是电子邮件与胡老师本人取得联系。