变化! 变化! 变化! 2017年美国经济总旋律

＂Money Talk＂ 第十六届密苏里皇家银行经济展望早餐会

【圣路易时报讯】＂变化，是2017年美国经济的总旋律＂这是来自皇家银行2017年经济展望早餐会三位演讲嘉宾给出的不约而同的答案。

每年十二月，密苏里皇家银行为了回报社区，都会在The Ritz－Carlton 酒店，免费举办下一年的经济展望早餐会。

今年的会议一如既往地由圣路易斯著名的体育节目主持人Rob Ramsey主持，三位主讲嘉宾分别是：Delta投资公司总裁Bob Hardcastle ；著名作家，小企业专家Susan Solvic；和来自美国联邦储备银行的经济学家 William Emmons 博士。

Rob Hardcastle 是皇家银行的老朋友，也是多年的主讲嘉宾，他的演讲和他主持的电台节目＂Money Talk ＂一样受欢迎，他今年的演讲题目是：变化（change）。他说：大众心理普遍都不喜欢变化，尤其是当变化来自外面时。更新总统Donald Trump上台将会做出巨大的变革，波及各个方面，这些变化将会大大的超出大众的预期。他认为医疗保险，国际事务，法律法规，还有新闻媒体等行业的变化将会是巨大的。当然，他不会忘记他的老本行： 股票投资业。在他看来，美国联邦储备银行上调利率会对股票市场带来巨大的影响。他说：利息的上涨会带来通货膨胀，通货膨胀是有限的，而股市的增长潜力是巨大的……

无独有偶，来自巜纽约时报》巜华尔街日报》巜今日美国》的演讲嘉宾：著名作家，小企业专家Susan Solvic的演讲题目是：变化就是一切（It’s all about change ）。她强调Trump上台后，对中小型企业的发展将是重大利好，随着中小型企业的发展，对于高科技的需求也会是巨大的。2017年的经济变化，虽然有一定的不确定性，但也是中小型企业的发展机遇。

来自美国联邦储备银行的经济学家William Emmons 博士，谈到2017年经济形势变化比另外两位演讲嘉宾要具体的多。他的题目是：美国长期金融危机的风险在增长（Long-Term Fiscal Risk Has Increased ）。 当然，他首先声明这是他自己的观点并不代表圣路易斯美国联邦储备银行的观点。他认为Trump的减税计划将会带来短期的经济繁荣，但有害于长期的经济发展。他认为美国联邦储备银行上调利息肯定会带来通货膨胀，降低税率有会带来美国巨大的财政赤字。作为经济学家，他对美国的长期经济发展忧心忡忡。

特别值得一提的事，按照惯例，与会者都要提交自己对下一年度经济的预测，然后第二年来验证，16年来大家的预测与实际经济发展基本一致，但今年相差甚远：道琼斯指数，预测：16500，实际：19549；纳斯达克，预测：4550，实际：5393。正如皇家银行运行总裁Mitch Baden 在会上所说的那样：不是大家对经济的预测发生错误，而是这市场实在是，变化太快。

2017年的美国经济的变化将会更快，您准备好了吗？