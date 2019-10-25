【圣路易时报讯】一年一度，第28届圣路易国际电影节将于11月7至11月17在圣路易各影院盛大举行，为广大圣路易影迷推出来自63个国家，185部国际及美国本土影片，电影节期间圣路易各大影院都将用宽大银幕放映参展的剧情片、记录片和短片。

圣路易时报向您推荐包括分别由姚晨、胡歌等主演的三部华语剧情片，三部写实记录片和五部精彩短片(其中二部免费入场)。

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故事片



The Wild Goose Lake 南方车站的聚会 (2019) The Wild Goose Lake 南方车站的聚会 (2019)

上映日期:

Saturday, Nov 9 at 9:45pm, Tivoli Theatre

Monday, Nov 11 at 9:25pm, Tivoli Theatre



导演: 刁亦男

编剧: 刁亦男

主演: 胡歌 / 桂纶镁 / 廖凡 / 万茜 / 奇道

类型: 剧情 / 犯罪

制片国家/地区: 中国大陆 / 法国

语言: 武汉方言

片长: 113分钟

剧情简介: 南方某城市，重案队长刘队（廖凡 饰）重金悬赏在逃罪犯周泽农（胡歌 饰）。陪泳女刘爱爱（桂纶镁 饰） 、周泽农曾经的好友华华（奇道 饰）、五年未见的妻子杨淑俊（万茜 饰），各色人等各怀心事，相继被卷入这场罪与罚的追击旋涡。冒险与爱情，人性与救赎，这场特别的“聚会”该如何收场？善恶有道一念之间。中国导演刁亦男曾凭借前作《白日焰火》获第 64届柏林国际电影节最佳影片金熊奖，凭本片入围第 72届戛纳国际电影节主竞赛单元。

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Send Me to the Clouds 送我上青云 (2019)

上映日期:

8:15 pm Sunday, Nov. 10, Tivoli Theatre

导演: 滕丛丛

编剧: 滕丛丛

主演: 姚晨 / 袁弘 / 李九霄 / 梁冠华 / 杨新鸣

类型: 剧情

制片国家/地区: 中国大陆

语言: 汉语普通话

片长: 99分钟

剧情简介: 盛男（姚晨饰），女，独立上进有追求，渴望真爱却仍孑然一身。一次意外发现自己患上了卵巢癌，需要进行手术，但父亲出轨，母亲幼稚，家庭给不了她可能的支持，她不得不接受一份自己不喜欢的工作去筹手术费。天生骄傲的盛男，在生死关头才发现成年人想生存的体面比想象中还艰难，在一次又一次的希望与绝望中，最终用自己的方式和世界和解。

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Jinpa 撞死了一只羊 (2018) Jinpa 撞死了一只羊 (2018)

上映日期:

Saturday, Nov 9 at 4:25pm, Plaza Frontenac Cinema

Tuesday, Nov 12 at 5:00pm, Plaza Frontenac Cinema



导演: 万玛才旦

编剧: 万玛才旦

主演: 金巴 / 更登彭措 / 索朗旺姆

类型: 剧情

制片国家/地区: 中国大陆

语言: 藏语

片长: 87分钟

剧情简介: 司机金巴在路上撞死了一只羊，决意超度此羊；杀手金巴即将找到杀父仇人，准备报仇雪恨。阴差阳错，杀手金巴搭上了司机金巴的卡车。于是，两个叫金巴的男人的命运便神秘地联系在了一起，一段惊心动魄的旅程开始……

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记录片

Mointal Ranger 边城护林人

（16分钟纪录片短片）

上映日期:

Thursday, Nov 14 at 5:00pm, Tivoli Theatre, 免费入场

导演： 黎安斯麒

类型: 纪录片

作品介绍：

《边城护林人》是一部16分钟的观察纪录短片，讲述了中国边疆塔城的一位俄罗斯族护林员一辈子…

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Up the Mountain 火山 (2018)

上映日期:

Saturday, Nov 16 at 2:45pm, Plaza Frontenac Cinema

导演: 张杨

类型: 纪录片

制片国家/地区: 中国大陆

语言: 汉语普通话

片长: 126分钟

剧情简介: 《火山》的故事发生在大理双廊镇伙山村，来自上海的艺术家沈见华和妻子秋秋、女儿莺莺移居在这里。他们住在一个安静的山头上，沈老师构思着自己的创作，秋秋幸福的等待着第二个孩子的诞生。几年前一个偶然的机会，沈老师发现这里的白族老太太有很好的色彩和造型天赋，于是他指导老太太们画起了农民画。当地的小伙子定龙，在几年前拜沈老师为师父，学习摄影和绘画，同时也担任了农民画社的社长……日子在苍山洱海间缓慢地流过，很多事情像是一成不变，但很多事情又在悄悄的变化着。

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Ximei 喜梅

上映日期:

Saturday, Nov 16 at 3:00pm, Washington University/Brown, 免费入场

導演: 艾未未

主演: 劉喜梅

类型: 纪录片

片长: 100分钟

剧情简介: 对因医院卖血而染病的艾滋病人、维权人士刘喜梅的生活状况的记录。

艾未未（1957年5月18日），祖籍浙江省金华府金华县畈田蒋村（今属浙江省金华市金东区），生于北京，中华人民共和国艺术家、异议人士。曾在美国居留12年，活跃于建筑、艺术、影像、推特和社会文化评论领域。艾未未是一个积极的行动者，他认为“行为即艺术，即自由表达”

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短片:

You Win USA Vacation Resort

上映日期:

Wednesday, Nov 13 at 9:45pm, Tivoli Theatre

导演: George Fu

类型: 短片

语言: 中，英文

片长: 19分钟短片

剧情简介: 一个怀孕的中国女孩逃脱了一次移民和海关执法局（ICE）突袭，结果发现自己被迫照顾一个中国小男孩…

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Spirit of the Drowning Girls 云中居三子 溺女婆篇

上映日期:

Thursday, Nov 14 at 9:25pm, Tivoli Theatre

导演: 曹润泽

类型: 动画 / 短片 / 武侠

制片国家/地区: 中国大陆

语言: 汉语普通话

单集片长: 10分钟动画短片

剧情简介: 《云中居三子：溺女婆》是空速动漫创作的原创动画短片，片长10分钟，也是空速动漫原创动画网剧《云中居三子》的先导短片。自2019年4月短片完成创作以来，《云中居三子：溺女婆》得到国内外动画界的高度评价，已在全球17个国家的28个电影节、动画节中入围、提名和获奖，其中包括5个奥斯卡资格认证的电影节。三维动画短片《云中居三子：溺女婆》由曹润泽导演，讲述身怀绝技的少年遇到两个被溺死的女婴鬼魂的故事。短片采用了传统民族风格的动画美术和动作设计，音乐也以传统民乐配器为主。空速动漫通过对CG技术流程进行改良，力图以三维动画展现中国动画的独特韵味。。

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The Coin 硬币

上映日期:

Thursday, Nov 14 at 9:25pm, Tivoli Theatre

導演: 宋思奇

硬币是7分钟定格动画短片，剧情描述一个中国女孩在她吃的食物中寻找幸运硬币…

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Poem In Bamboo

上映日期:

Thursday, Nov 14 at 9:25pm, Tivoli Theatre

(5分钟叙事中文动画短片)

作品介绍： 一个年轻的新郎拜访他的阿姨，她一个人住在远方中国南方的山区，到处都是竹子…

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Selfish

上映日期:

Thursday, Nov 14 at 9:25pm, Tivoli Theatre

(2分钟叙事中，英文动画短片)

作品介绍： 一位厨师注意到一群特别的客人，并决定为他们服务各种招牌菜…

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