【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

8月24和25日，圣路易国际机构(International Institute)在Tower Grove公园举行了第十九届圣路易国际嘉年华会(Festival of Nations)。这是圣路易地区每年最大规模的族裔融合嘉年华会。两天的庆祝活动吸引了数万名社区民众、外地游客和美食爱好者前来体验不同国家的文化，品尝不同风味美食。

圣路易斯现代中文学校本着传播弘扬华夏文明的宗旨，每年都选派精彩节目参演。今年选送的舞蹈演员都受教于圣路易舞蹈名师梁谢筱渝。

在短短的半个小时里，这些来自圣路易斯长江艺术团的美女们和圣路易斯现代中文学校的演员们表演了胶州秧歌，苗族，西藏，新疆维吾尔族和中国古典舞蹈。他们精湛的舞艺，婀娜的舞姿，展示了中国各民族丰富多彩的舞蹈魅力，使在场的观众对中国多民族的多彩的服饰和风俗有了深刻的印象。

小主持柳闻莺的主持风格优雅大方，恰到好处地点出了各种中舞蹈特点和神韵，使观众轻松了解各个舞蹈的区域民俗特点，更好地欣赏中国文化中特有的淡雅和含蓄。

从第一个舞蹈山花浪漫开始，台下的观众一直沉浸在中国音乐，舞蹈和服饰的缤纷世界中。最后，当总导演梁谢晓喻带领所有的演员走上台向观众谢幕时，台下的观众报以热烈的欢呼和掌声。许多观众久久不肯离开，纷纷要求和演员合影，要把浓厚，精美的中国风记录下来。

在表演间隙，国际嘉年华会节目负责人一遍一遍的重复着“St Louis Modern Chinese School”。她说“St Louis Modern Chinese School”谢谢你们，你们的表演太棒了。

值得一提的是，面对学校推迟开学，新老学生交替的种种困难，总导演梁谢晓渝老师临危不乱，学生们也积极配合，加班加点。仅用一个下午的时间就完成了5个舞蹈的重组编排，充分体现了老师学员对中国文化和舞蹈的热爱和凝聚力。

演出当天， 校长纪清州很早就来到演出现场，确定场地，演出时间和音乐配音安排。校长黄颖文，朱晓东，夏春生及节目负责人张欣，陈茵，黄倩，杜虹，郭敏，刘真久，彭洁心和摄影师王琦团结合作，把演出的前后事宜安排得井井有条。

(撰稿人：郭茗)