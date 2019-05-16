【圣路易时报讯】红遍全美各大城市，前总统奥巴马最爱的健康饮食料理，PokeDoke「一碗食」西式生鱼饭餐厅继去(2018)年10月22日在圣路易Central West End开张登陆圣路易后，这个夏威夷特色演化出结合蔬果，不经烹饪，简单清淡健康低热量的西式生鱼饭，大受欢迎宾客盈门，在圣路易形成风潮。

PokeDoke第二家餐厅即将在本周六5月18日在圣路易最热闹的Delmar Loop商圈开幕!

第二家PokeDoke餐厅位于6316 Delmar Blvd，University City，MO 63130 电话(314) 553-9440。营业时间: 周日到周四 11 am – 9 pm，周五周六 11 am – 10 pm.

PokeDoke Delmar Loop店邻近Tivoli电影院，店面宽敞，停车方便，动线流畅。PokeDoke健康「一碗食」西式生鱼饭简单清淡，口味丰富，休闲好吃，准备快捷，热量控制得宜，结合不同的调味进行创作，外加配菜灵活，总有一碗会是你的PokeDoke最爱，随时随地享用，更可以随时打包好一碗带走。

店里提供的Stubborn Soda饮料则是一系列美味的苏打饮料，采用优质原料制成，有着醒目和意想不到的风味组合，采用认证的蔗糖制成，不含人工色素，香精或甜味剂，每12盎司只有90-100卡路里。

PokeDoke支持本地企业，蘸料辣酱Sriracha Granada是圣路易本地生产市场上唯一传统风格绿色酱料，味美低热量无麸质，不含化学防腐剂，人工色素或添加剂，符合健康取向。

PokeDoke「一碗食」西式生鱼饭餐厅由圣路易著名中餐厅首都（Hot Wok）餐厅科班出身，知名大厨Andrew Shih (pronounced “shee”)和兄弟姐妹共同努力开创的餐厅。

Delmar Loop店18日开幕还将会给喜欢和想念首都餐厅的老朋友们一个惊喜，至于是什么? 去了您就会知道。

Poke是日裔美国人结合夏威夷特色演化出的西式生鱼饭；这也是美国前总统奥巴马的最爱，Poke是一道传统的夏威夷菜，包含有生鱼和各种混合物。最传统的Poke用鱼、盐、本地产海藻和切碎的夏威夷坚果组成。Poke这个词在夏威夷语里的意思是“切成块”。Poke这个词成为这种混合鱼生的代名词的时间并不清楚，大致在60年代。它起源于夏威夷人用海盐、海藻调味珊瑚鱼的食用方法。日本人到达夏威夷后，引入了用酱油调味的传统。演化到现在，它糅杂了各种创意，成为调味生海鲜和各种蔬菜坚果的统称。

Poke用碗盛装一餐饮食成为了新的健康饮食成为潮流。Poke“一碗食”特点：简单清淡，口味丰富，休闲好吃，准备快捷，热量控制得宜，结合不同的调味进行创作，外加配菜灵活，总有一碗会是你的Poke最爱，随时随地享用。 碳水化合物+蛋白质+蔬菜，Poke迎合了现代人快速的生活节奏，刚好是一顿健身餐，更可以随时打包好一餐带走。

PokeDoke餐厅点菜方式简单方便，采用开放式厨房，碗食分大，小中三种份量，您可以选择二到三种不同生鱼（Tuna 金枪鱼，Salmon 鲑鱼，Octopus 章鱼等）或shrimp虾为主，配上米饭或麦面，之后在蔬果区加上您喜欢的各式蔬菜和水果，配上选择您喜欢吃的酱料而成。

Poke Doke餐厅欢迎您的光临！尝新尝鲜尝健康！

Central West End

8 S. Euclid

St. Louis, MO 63108

(314) 833-5900

Delmar Loop

6316 Delmar Blvd

University City, MO 63130

(314) 553-9440