纪念斯诺 圣路易长江合唱团将赴堪城考夫曼表演艺术中心登台亮相

长江艺术团合唱团部分团员合影于2017年密苏里植物园中华日
春回大地，万物复苏，又是一年芳草绿，又是一度春花红。圣路易长江艺术团精心协办了年度春晚似乎还没有落幕太久，紧接着又投入密州植物园的如火如荼的年度中华日活动中。最近更有激动人心的好消息从邻州传来，无疑是在艺术团2018年的演出计划上落下了锦上添花的重重一笔：合唱团接到了来自堪萨斯城乐乐艺术团团长谢立克一份热情洋溢的正式书面函，特别邀请圣路易长江艺术团合唱团参加今年十月纪念埃德加斯诺《西行漫记》发表80周年的纪念音乐会！
乐乐艺术团同堪城埃德加-斯诺纪念基金会和堪城中美联合会，将于2018年10月6日在考夫曼艺术表演中心，举办埃德加-斯诺《西行漫记》在美国发表80周年纪念音乐会。
美国人埃德加-斯诺（Edgar Snow）是中国人民的老朋友，1928年他远涉重洋来到中国，一待就是13年。13年间，他两入陕北，成为第一个采访毛泽东并向全世界介绍红军和陕甘宁边区的西方记者。他的采访手记《西行漫记》，即《红星照耀中国 Red Star Over China》被翻译成20多种文字在多个国家出版，曾在全世界引起极大轰动。斯诺1972年去世前，仍然念念不忘远在东方的中国朋友，他在遗嘱里写道：”我爱中国，我愿在死后把我的一部分留在那里，就像我活着时那样……”
1939年10月斯诺和毛泽东在延安
斯诺1905年出生于堪萨斯城（Kansas City），他在这里读完了小学和中学，之后就读密苏里大学新闻系。他的一生为了让世界了解中国作出了不懈的努力，中国人民永远感谢他、纪念他。
斯诺故居 – 夏洛特路3925号
1965年堪萨斯著名的心臟外科医生、密苏里大学堪萨斯分校医学院的创始人戴蒙德在都伯林一个探讨世界和平的会议上结识了埃德加-斯诺，并为他炽热的中国情怀和执着的精神所感动，很快戴蒙德夫妇就同斯诺成为了挚友。在斯诺去世后，戴蒙德夫妇在密苏里大学堪萨斯分校为斯诺创立了基金会。
1974年戴蒙德夫妇访问中国（右一和右三）
斯诺基金会创办于1974年（网址:
edgarsnowfoundation.org）。基金会的工作内容是：纪念埃德加-斯诺，保存斯诺遗产，收集斯诺的学术文章和报道，致力于促进美国和中国之间的和平友好，增进两国人民之间的友谊。
密苏里大学堪萨斯城分校Miller Nichols图书馆三楼的”斯诺资料室” (相片由乐乐艺术团提供)
斯诺基金会每两年分别在堪萨斯和北京举办一次研讨会。2016年10月第17届斯诺研讨会在北京大学校园举办。2018年第18届斯诺研讨会将在堪萨斯城举办，这一年正是《西行漫记》在美发表80周年。
埃德加斯诺著作《西行漫记》
音乐会将邀请旅美著名歌唱家、中国优秀表演艺术家尤其是陕北艺术家联袂演出。节目包括外国名曲、中国民族歌曲、舞蹈，以及黄河大合唱节选等经典曲目。作为音乐会的点睛之笔，主办方专程请来了中国著名作曲家、广西音乐家协会主席黄朝瑞，著名词作家麦展穗为音乐会创作主题歌曲《斯诺》，由四位著名旅美歌唱家岳彩轮，何玲玲，韦桂林，梁庆瑶将共同倾情演唱：
从遥远的密苏里河畔，
来到古老的东方，
看到延河的塔影，
听到自由之神在歌唱。
热血在沸腾，
黄河在流淌，
你敞开博大的胸怀，
《西行漫记》留下文章。
从美丽的密苏里河畔，
来到古老的东方，
看到不屈的民族，
渴望和平民主的曙光。
天空多蔚蓝，
红旗在飘扬，
你播下友谊的种子，
白鸽飞越宽阔的太平洋。
圣路易长江艺术团是一个非营利的业余艺术表演团体，由一些酷爱艺术并长期活跃在圣路易斯文艺舞台上的声乐、器乐、舞蹈专业人员和受过长期艺术熏陶的文艺爱好者组成。 艺术团成立以来，已联合大圣路易斯地区的其它团体和机构陆续展开了一系列演出，并多次参与本地华人及其它族裔的文化交流活动。2015年8月，由艺术团领衔组织的40多人的合唱团赴芝加哥参加了声势浩大的“纪念世界反法西斯战争暨中国人民抗日战争胜利七十周年”纪念活动，与中西部十六个艺术团体600多中外演员共同演唱“黄河大合唱”，在本市及中西部华人社区引起极大反响。作为美国中西部九个州华人文化团体合作组织的一员，艺术团与各地艺术团体建立了信息分享平台并开展了各个层面的文化合作交流，利用这个平台扩大了圣路易的影响力。艺术团将一如既往，继续为促进圣路易斯地区和周边各州中华文化艺术的交流学习，发展提高，为活跃本地的文化生活尽心尽力。
2015年长江合唱团一行风尘仆仆来到芝加哥交响音乐厅参演《黄河大合唱》
2015年芝加哥黄河大合唱全场剧照 (相片由芝加哥张学平先生提供)
长江艺术团合唱团部分团员合影于2017年密苏里植物园中华日
2017年秋，长江艺术团合唱团受芝加哥中美音乐节组委会的特别邀请，专程赴芝加哥参加《文化中国 – 友谊地久天长中美音乐节》文艺演出，特别是参加坐落在芝加哥千禧公园 （Millennium Park）内世界著名Jay Pritzker Pavilion 音乐厅的合唱演出。参加此次音乐节合唱演出的团体还包括另外几家美中地区久负盛名的华人艺术团体，他们连同长江艺术团合唱团一起由中国著名的指挥大师曹丁先生指挥合唱。美国著名管乐指挥Jeffery Doebler带领来自美中地区数百位美国管乐队员组成的大型管乐团同台演奏中美经典乐曲。此次音乐节演出阵容也非常强大，不仅仅是当地及周边地区的华人社区精彩文艺节目的展示，还邀请到让刘欢老师不禁为之落泪、勇夺2014年度好歌曲桂冠的中国著名流行男歌手霍尊、曾获得俄罗斯“雷纳多•布鲁松”国际声乐比赛银奖、日本国际声乐比赛金奖、中国声乐大赛金奖歌唱家童韬及其它著名歌唱家和优秀舞蹈节目加盟演出。
芝加哥千禧公园Jay Pritzker音乐厅 （照片来自圣路易时报）
千禧公园作为芝加哥著名地标性建筑景点，现场的5000个座位，加上周围的草坪，现场观众可以达到两万人以上。这次的音乐节首次以华人为主在这里举办大型的美中交流活动，长江艺术团合唱团在芝加哥高手如云的演出阵容中再次大显身手，是系2015年受邀协办全球华人“黄河大合唱”活动之后再次向大众展示了自己强大的表演实力。
今秋十月， 长江艺术团合唱团再次开拔，奔赴号称全球15个最出色的音乐厅之一的考夫曼表演艺术中心登台亮相。该建筑由著名建筑师 Moshe Safdie 设计，占地面积近 285000 平方英尺，2011年投入使用。考夫曼表演艺术中心设有两个主要演出场所，设计非凡独特，将复杂的美学、声学技术与小空间的亲密度、舒适性结合在一起。 外形都宛若一个站立的贝壳，设有玻璃屋顶和玻璃墙，人们可以从这里将堪萨斯城的景色一览无余。考夫曼中心每年吸引了很多世界知名的演员、表演艺术家和旅游爱好者们前来表演和观摩，世界著名女中音歌唱家乔伊斯-迪多纳托和擅长花腔的世界著名男高音歌唱家迪亚戈-佛瑞兹以及世界著名大提琴演奏家马友友就是这里的常客。
堪萨斯城考夫曼艺术表演中心外观和市貌 (相片由乐乐艺术团提供)
纪念音乐会将在堪城考夫曼表演艺术中心举行 (相片由乐乐艺术团提供)
由堪城斯诺基金会、堪城中美联合会和乐乐艺术团共同主办的斯诺《西行漫记》发表八十周纪念音乐会不仅是一个让美国民众了解历史的好机会，也是展现东西方文化魅力的好机会，更是中美友谊的见证！我们期待今年金秋十月斯诺《西行漫记》在美发表80周年纪念音乐会在考夫曼艺术表演中心取得圆满成功，期盼斯诺的精神能够继续发扬光大，愿中美两国友谊长存！
日前笔者获悉长江合唱团近期内正在扩招新团员。欢迎有一定声乐基础，热爱歌唱的各界人士加入合唱队伍一同学习，排练，演出，成长。面对这样一个有益于身心健康，寓唱于乐的公益机会，读者不妨前往一试，说不定还是您业余美好生活即将开始的大好转机呢！有意者请联系合唱团艺术指导胡彤老师 （Email：juliahu218@gmail.com 或电话：314-583-4710）。长江艺术团欢迎您一同参加一同感受气势恢宏的大合唱，一同巡演一同体验全美乃至全球各地的音乐厅大舞台！
（圣路易长江艺术团供稿）