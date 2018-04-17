纪念斯诺 圣路易长江合唱团将赴堪城考夫曼表演艺术中心登台亮相

春回大地，万物复苏，又是一年芳草绿，又是一度春花红。圣路易长江艺术团精心协办了年度春晚似乎还没有落幕太久，紧接着又投入密州植物园的如火如荼的年度中华日活动中。最近更有激动人心的好消息从邻州传来，无疑是在艺术团2018年的演出计划上落下了锦上添花的重重一笔：合唱团接到了来自堪萨斯城乐乐艺术团团长谢立克一份热情洋溢的正式书面函，特别邀请圣路易长江艺术团合唱团参加今年十月纪念埃德加斯诺《西行漫记》发表80周年的纪念音乐会！

乐乐艺术团同堪城埃德加-斯诺纪念基金会和堪城中美联合会，将于2018年10月6日在考夫曼艺术表演中心，举办埃德加-斯诺《西行漫记》在美国发表80周年纪念音乐会。

美国人埃德加-斯诺（Edgar Snow）是中国人民的老朋友，1928年他远涉重洋来到中国，一待就是13年。13年间，他两入陕北，成为第一个采访毛泽东并向全世界介绍红军和陕甘宁边区的西方记者。他的采访手记《西行漫记》，即《红星照耀中国 Red Star Over China》被翻译成20多种文字在多个国家出版，曾在全世界引起极大轰动。斯诺1972年去世前，仍然念念不忘远在东方的中国朋友，他在遗嘱里写道：”我爱中国，我愿在死后把我的一部分留在那里，就像我活着时那样……”

从遥远的密苏里河畔，

来到古老的东方，

看到延河的塔影，

听到自由之神在歌唱。

热血在沸腾，

黄河在流淌，

你敞开博大的胸怀，

《西行漫记》留下文章。

从美丽的密苏里河畔，

来到古老的东方，

看到不屈的民族，

渴望和平民主的曙光。

天空多蔚蓝，

红旗在飘扬，

你播下友谊的种子，

白鸽飞越宽阔的太平洋。

圣路易长江艺术团是一个非营利的业余艺术表演团体，由一些酷爱艺术并长期活跃在圣路易斯文艺舞台上的声乐、器乐、舞蹈专业人员和受过长期艺术熏陶的文艺爱好者组成。 艺术团成立以来，已联合大圣路易斯地区的其它团体和机构陆续展开了一系列演出，并多次参与本地华人及其它族裔的文化交流活动。2015年8月，由艺术团领衔组织的40多人的合唱团赴芝加哥参加了声势浩大的“纪念世界反法西斯战争暨中国人民抗日战争胜利七十周年”纪念活动，与中西部十六个艺术团体600多中外演员共同演唱“黄河大合唱”，在本市及中西部华人社区引起极大反响。作为美国中西部九个州华人文化团体合作组织的一员，艺术团与各地艺术团体建立了信息分享平台并开展了各个层面的文化合作交流，利用这个平台扩大了圣路易的影响力。艺术团将一如既往，继续为促进圣路易斯地区和周边各州中华文化艺术的交流学习，发展提高，为活跃本地的文化生活尽心尽力。

2017年秋，长江艺术团合唱团受芝加哥中美音乐节组委会的特别邀请，专程赴芝加哥参加《文化中国 – 友谊地久天长中美音乐节》文艺演出，特别是参加坐落在芝加哥千禧公园 （Millennium Park）内世界著名Jay Pritzker Pavilion 音乐厅的合唱演出。参加此次音乐节合唱演出的团体还包括另外几家美中地区久负盛名的华人艺术团体，他们连同长江艺术团合唱团一起由中国著名的指挥大师曹丁先生指挥合唱。美国著名管乐指挥Jeffery Doebler带领来自美中地区数百位美国管乐队员组成的大型管乐团同台演奏中美经典乐曲。此次音乐节演出阵容也非常强大，不仅仅是当地及周边地区的华人社区精彩文艺节目的展示，还邀请到让刘欢老师不禁为之落泪、勇夺2014年度好歌曲桂冠的中国著名流行男歌手霍尊、曾获得俄罗斯“雷纳多•布鲁松”国际声乐比赛银奖、日本国际声乐比赛金奖、中国声乐大赛金奖歌唱家童韬及其它著名歌唱家和优秀舞蹈节目加盟演出。

今秋十月， 长江艺术团合唱团再次开拔，奔赴号称全球15个最出色的音乐厅之一的考夫曼表演艺术中心登台亮相。该建筑由著名建筑师 Moshe Safdie 设计，占地面积近 285000 平方英尺，2011年投入使用。考夫曼表演艺术中心设有两个主要演出场所，设计非凡独特，将复杂的美学、声学技术与小空间的亲密度、舒适性结合在一起。 外形都宛若一个站立的贝壳，设有玻璃屋顶和玻璃墙，人们可以从这里将堪萨斯城的景色一览无余。考夫曼中心每年吸引了很多世界知名的演员、表演艺术家和旅游爱好者们前来表演和观摩，世界著名女中音歌唱家乔伊斯-迪多纳托和擅长花腔的世界著名男高音歌唱家迪亚戈-佛瑞兹以及世界著名大提琴演奏家马友友就是这里的常客。

由堪城斯诺基金会、堪城中美联合会和乐乐艺术团共同主办的斯诺《西行漫记》发表八十周纪念音乐会不仅是一个让美国民众了解历史的好机会，也是展现东西方文化魅力的好机会，更是中美友谊的见证！我们期待今年金秋十月斯诺《西行漫记》在美发表80周年纪念音乐会在考夫曼艺术表演中心取得圆满成功，期盼斯诺的精神能够继续发扬光大，愿中美两国友谊长存！

日前笔者获悉长江合唱团近期内正在扩招新团员。欢迎有一定声乐基础，热爱歌唱的各界人士加入合唱队伍一同学习，排练，演出，成长。面对这样一个有益于身心健康，寓唱于乐的公益机会，读者不妨前往一试，说不定还是您业余美好生活即将开始的大好转机呢！有意者请联系合唱团艺术指导胡彤老师 （Email：juliahu218@gmail.com 或电话：314-583-4710）。长江艺术团欢迎您一同参加一同感受气势恢宏的大合唱，一同巡演一同体验全美乃至全球各地的音乐厅大舞台！

（圣路易长江艺术团供稿）