给逸章一封信【来自逸章母亲】

写给逸章：

儿子，晚上八点了，

你还在办公室。

一篇聊成长的文章，

突然激起了我的情绪，

我便敲下了这几行文字，

希望你能读懂、践行。

“逸章说”每天一篇原创推文，

采访、写稿、剪辑、排版、校对，

每一道工序都是你独自完成，

这每日的工作量，

即使是从事媒体工作18年的我，

也会觉得难以承受。

每当半夜起身，

看到你房间里透出的灯光，

再望一眼客厅墙上的挂钟，

心里都是满满的心疼。

我知道你闲不住，做事很努力，

可是日复一日的这么拼，

我心里很怕，

你会很快就透支了所有的体力和锐气。

孩子，你今年19岁，

青春才刚刚开始，

别急着累垮了自己。

我清楚，你会和我争辩。

的确，从小我就告诉你：

所有的答案都不是凭空而来，

所有的收获都取决于付出。

你我都不相信，

馅饼会从天而降，

命运的选择一定留给有准备的人。

想要追求最完美的结果，

就必须比别人更努力。

可是，孩子，你还有很多时间；

而有些事，我得说清楚。

我不想看到你

丢下准备好的早餐，

空着肚子，匆忙出门。

我不想在每天晚上，

反复催着加班的你回家。

我也不想每天半夜起身，

一边望着客厅墙上的钟，

一边看着你房间里透出的灯光。

孩子，

请你适当给自己一些喘息的时间，

没有人要你如此去拼命；

你的成绩与抱负，

给了你很大的压力。

因此，你的成熟，

也让我感到担忧。

从你出生的那一天起，

我只希望你能健康、快乐、从容地活着。

你很爱这个不完美的世界。

因为爱，所以你一刻不停地拼。

可是，我希望，

在爱世界的同时，

你能好好爱你自己。

逸章，我已经不知道该如何劝你，

也许，你的内驱力一旦发动，便难以停止；

但是，再精良的机器也需要悉心保养。

所以，请你别着急，别累垮了自己，

放空思想，坐看风云，

时光自然能带给你最好的解答。

——爱你的母亲

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