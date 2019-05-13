继纽约大学后 圣路易斯华盛顿大学亦将提供医学院免学费

2019~20学年度开始 总金额一亿元 约120位学生名额

【圣路易时报讯】圣路易斯华盛顿大学日前宣布，在未来10年里提供总值一亿美金之奖学金予医学院医学生，申请合格入学的医学院医学生将可享受学费全免或学费半价，这项优惠自今（2019）年起开始实施。

一亿美金奖学金来自与华大医学院建教合作的二家教学医院Barnes-Jewish医院和圣路易斯儿童医院。

申请此一奖学金将由入学许可委员会根据申请同学财务需要和学业成绩两项综合考虑。

华大表示，每年有近120位医学院新生入学，除提供奖学金外，华大医学院同时宣布医学生该年入学后，学费将维持固定不会调整，也就是说四年的医学院学费不会逐年调高。

据统计资料显示，华大医学院医学生过去五年平均学生贷款债务为99,088元，低于全国平均值166,239元。

这一亿元经费中将有部分用于更新华大医学院的教学课程，新课程将自2020〜2021学年度开始实施。

圣路易斯斯华盛顿大学医学院并不是美国第一所提供免学费的医学院，去（2018）年8月，纽约大学医学院率先宣布所有医学院学生免学费。自宣布后，纽约大学医学院申请人数激增47%，由平均6069申请人增加到8932人，之前每年仅约增加2.1%。纽约大学医学院提供的奖学金总额高达六亿五千万元。