维护抗日史实 • 图片诉说历史 圣路易斯情系南京故土

创造历史 见证史实 刘人豪伉俪参观友城40周年图片展

【圣路易时报讯】应圣路易时报之邀，圣路易斯侨领，圣路易斯抗日史实会会长，前美中西区韩华协会会长刘人豪伉俪五月二十五日（周六）上午十一时，参观在圣路易斯市城区国际摄影名人堂暨博物馆展出之「友城之约1979〜2019-庆祝南京与圣路易斯缔结友城40周年图片展」。

数祯珍贵的刘人豪伉俪镜头相片诉说了圣路易斯与南京之历史渊源，尤其是目前存留唯一一架当年记录南京大屠杀惨案的贝尔牌摄影机文物捐赠予南京，更是刘人豪伉俪不忘国耻，献身维护抗日史实最重要的史实见证。这张珍贵的历史文物证物相片在友城之约图片展中展出，刘人豪伉俪感到十分欣慰。

忆及2000年6月欢迎并协助南京日报编辑主任丁邦杰，特派记者唐旭芬在圣路易斯访问及赴纽约采访报导约翰‧马吉牧师之子大卫‧马吉，努力不懈推动捐赠摄影机，为历史留下见证。当年刘人豪伉俪欢迎南京日报编辑主任丁邦杰，特派记者唐旭芬的相片也在友城之约图片展中展出。

刘人豪及夫人巴雯萍女士祖籍都在烟台，刘文豪的祖父自清朝末年起就到韩国谋生，算来已有一百余年。刘家虽然身在异国他乡，但始终不忘自己是中国人，以保持中国人的民族气节为荣。他的祖父在韩国从不着西装，永远是中国式的长袍马褂。

夫人巴雯萍在韩国出生，但自小就接受汉文化熏陶，自咿呀学语时，母亲教给她的第一句话就是「我的老家在中国山东省福山县巴家寨」，她在童年求学时代，母亲告诉她，放学回家后，不准讲韩语，必须讲中国话，这做为一条纪律固定下来，如有违犯，则不准吃饭。自此，使少小巴雯萍女士永远记住了自己是中国人的血统，牢固树立只要是对中国有益的事，她都要去做的信念。

1971年年美国总统尼克松访问中国，受到热情款待，美国自此掀「一股中餐热。为把中国灿烂悠久的饮食文化推介到美国，刘人豪于1974年年来到美国圣路易斯市，先是在一家华侨开的餐馆服务，1978年创立「京园」餐厅（Mandarin House）。「京园」以浓郁的民族情调和优雅的就餐环境，受到业界瞩目，又以传统的中式美食和良好的服务赢得了顾客，1979年第一任中国驻美大使柴泽民光临「京园」。至2005年，「京园」先后14次在春节期间举办大型募款餐会。2000年6月，全美知名美食美酒评论杂志精选全密苏里州12家顶尖餐厅，“京园”榜上有名。2006年1月，「京园」餐厅又入选美国「中餐百佳」。刘人豪伉俪于2007年退休。

刘人豪幼年饱受颠簸流离之苦。1940年年，日军入侵山东，4岁的刘人豪被迫离开家乡牟平到了韩国汉城。少年时的刘人豪即对日军的侵略行径有了切身的感受。后来日本当局有许多人极力美化其侵略史实，甚至否认1937年年日军在南京制造的使30万中国人蒙难的大屠杀。刘人豪对此非常气愤，「既然日本人可以歪曲历史，肆意诋毁其侵略罪行，那么我们中国人也不能等闲视之，必然要针锋相对，把当年日本侵华犯下的滔天罪行大白于天下，让越来越多的美国人了解南京大屠杀的真相」。

1995年，刘人豪在圣路易斯成立了抗日战争史实维护会并担任会长。那一年适逢日本天皇明仁到美国访问，刘人豪义无反顾地担任了全美抗议日皇访美行动会主席。明仁抵达圣路易斯市当天，刘人豪组织上千华裔、韩裔顶着酷暑浩浩荡荡抗议示威，此举迅速在美国掀起一股强大的抗日浪潮。

1937年，美籍牧师约翰·马吉在南京日军大屠杀期间用一架“贝尔牌”16毫米摄影机拍下了一组珍贵的资料影片。1998年11月，刘人豪投资1万美元，请美国著名制片人陆达路先生以此片为主要素材，辅以其它相关资料，制作了一部名为《南京大屠杀》电视纪录片。经过近一年的努力，该片于1999年8月完成，全片长45分钟，用大量无可辩驳的事实，真实再现了当年日军在南京对手无寸铁的中国人实施惨绝人寰的大屠杀经过。

该片制作完成后，立即在美国电视历史频道播放，引起强烈反响，两年内共播放3次，收视率比同期播出的其它纪录片高20%，并由此获得历史频道颁发的纪录片奖项。2002年，在南京大屠杀65周年之际，刘人豪代表美方制片人向中国人民抗日战争纪念馆赠送了《南京大屠杀》纪录片录像带和中文版权转让证书。

当年约翰·马吉用以拍摄南京大屠杀影片的那架摄影机尚完好保存在他的儿子大卫·马吉手中，得知这一信息后，从1999年起，刘人豪就动员大卫·马吉将该摄影机赠送给南京，做为实物资料加以妥善保存。后因发生“9·11”事件，出入境困难，捐赠的事情搁浅。而后，刘人豪继续做大卫·马吉的工作，并协调南京市政府将约翰·马吉曾经工作过的南京市下关区第十二中学图书馆改名为“约翰·马吉图书馆”。经过4年多的不懈努力，刘人豪终于说服了大卫·马吉，在2003年10月2日，由大卫·马吉亲赴南京，将这一珍贵文物赠送给中国。