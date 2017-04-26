缤纷多彩中华日 – 中医养生舞台剧

中医养生舞台剧 寓教于乐效果良好

【圣路易时报讯】四月下旬在密苏里州圣路易市的植物园内有两场重要的中医养生舞台剧演出，主办单位以多媒体方式介绍中国传统医学，寓教于乐效果良好，有两位圣路易白人居民，连续两天都来看表演，而且坐在前排中间，希望完全吸收它的内涵。

中医理念有别于西医，是以予防疾病和治疗疾病两者并重，它是一个身心整体性的养生概念。陈晔、芦怡、阎美凤是今年中华日养生节目的筹划人，他们在二月中邀集了名中医师沉静和朱慧军、美容健康师Ada Yim 、舞蹈老师谢筱渝、太极拳大师王錤以及社区有见识及热心人士鲍金平、余闽、唐志文等一同研商及製作了一个突破性的节目，于四月廿二日及廿三日在植物园的室内剧场演出，向中外观众解释深奥难懂的中医理论与方法。

美国游泳名将迈克·费尔浦（Michael Phelps)是世界知名的奥运奖牌得主，节目主持人余闽为引起观众的注意力和好奇心，在一开始就提出了一个问题，要大家解答「中医与迈克的关係」，紧接着唐志文製作的视频为节目正式掲开序幕，视频虽然是用照片组合而成，但是透过最新视频编辑技术，使得画面变得动态有生气，配合特选的音乐有着澎湃的气势。节目团队合力搜索到许多重要图片，在银幕上有条理地讲述中医如何在西元前一千四百年诞生，投影显示出记载中医文字的甲骨文照片，为中医悠久的历史做了印证。中医原先是御用、为皇家治病的，最早的完整中医理论书籍是「黄帝内经」而后有「伤寒论」。

中医理论源自三千六百年前的易经阴阳与五行学说，气血也是中医的核心议题。但是如何体现阴阳平衡与互补这个抽象概念呢？他们邀请王錤大师及助手杰夫·克达克 (Jeff Craddock)以太极拳推手来表述。

五行的金木水火土，与五脏、五味相对应，也与五色白青黑赤黄相关，它们相生相剋、互为因果，解释更加困难，于是他们安排五位美丽模特儿穿着时尚的五色长礼服以不同的舞蹈动作优雅地体现出来。人类生活在宇宙中，我们的身心在在受到外在环境及季节变化的影响，为了强调中国农曆节气的重要性，十六位亮丽的模特儿分成四组代表春夏秋冬走台，也表达中医与时俱进、长久不衰的本质。除了朱慧军医师串演医生在深山採药，視頻也簡潔地介紹中醫使用的藥材及來源。

华佗是中国历代四大名医之一，他生于东汉末年，因为医术高超，被曹操徵召入宫为御医。召集人邀请对于中华文化有浓厚爱好、身材魁武的保罗·里德 (Paul Reed)扮演曹操，增添了戏剧穿越的趣味。剧情中描述曹操用脑过度、日理万机，加上过着歌舞昇平、暴饮暴食生活方式，导致重病，演饰华佗的朱慧军嫺熟地展示中医望、闻、问、切的诊断方法，同时背后的视频提供语音、文字及图片的三重解说，让观众有清楚的认知。

随后朱医师配合剧情，演出针刺、指压、艾灸、拔罐、推拿、刮痧、草药等方式来医治曹操。视频也展示迈克·费尔浦去年在奥运勇夺金牌的照片，当时迈克的肩膀与背部有着拔罐后的红印，迈克也声称拔罐帮助他身体保持最佳状况。曹操病癒后在华佗的建议下，学习最有名的健身气功八段锦，来养生防病。当王錤带领着曹操及宫中人员在台上打八段锦时，许多观众也忍不住跟着一起学习。

节目的第二段时间比较短，王錤首先教导全体观众在身心放鬆的状况下，使用意念及呼吸来引导体内气的走向，使得他们的右手指变长，许多观众在亲身体验到气的运行、看到自己手指变长时，莫不流出惊讶的表情和发出吃惊的声音。王錤解释太极拳是气功的一种，经常练习可以促进气的质与量，进而防止并治疗许多疾病，「哈佛大学医学院太极拳导论」( Harvard Medical Guide to Tai Chi )一书称讚太极拳是一种以运动来治病的医学。王錤并带领学生示范陈式养生太极拳十八式。年纪最轻的学生是七岁的张予馨，受到全场的掌声鼓励与讃许。

节目的第三段由余闽主持，圣路易资深的中医师沉静、莫遵立、刘平凡、刘红波和陈兆铭都很支持，不厌其详地在场回答观众的各类问题。

(紫卢 撰稿， 娃娃、张強、張立坤摄影)