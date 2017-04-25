缤纷多彩中华日 – “友宁园”

中华日在“友宁园”

满园春色关不住 • 功夫太极显英雄

【圣路易时报讯】圣路易斯植物园里的“友宁园”，通常又被称为“中国园”，是1995年南京市政府为为庆祝南京与美国圣路易斯市缔结友好城市15周年，作为友谊象征赠送给圣路易斯市的纪念物。“友宁园”具有典型的中国古典江南私家园林风格，明媚秀丽、淡雅朴素、曲折幽深。通往主入口的石狮子、正门后的太湖石、园中小巧精致的汉白玉石桥，还有梅花、海棠式的瓦砌空花窗，不仅取景含蓄，且其本身就自成一景，在突出中国传统园林文化的同时，又很好的与密苏里植物园有机地融为一体，这些无不体现着“小中见大”、“以简胜繁”、“本与自然、高于自然” 的中国传统古典园林的典型风格。

自去年起，圣路易斯-南京友好城市协会承办了中华日在“友宁园”的活动，委员会成员集思广益，结合与南京的友好城市关系及江南园林的特色，甄选节目以飨观众。今年委员会特地请来了麒师傅功夫学校的少林寺33代传人麒大师及其学生；世界旗袍联合会圣路易斯分会新任会长任丽丽及会下一众美女们；以及在大师廖速波带领下常年服务于圣路易斯社区的圣路易斯太极协会，联合孟山都太极俱乐部（曾勤、卫丽萍，Hauling Zhao）和中文学校Judy Zhao老师一众的太极表演队。他们分别给大家带来了妇孺皆知的“功夫熊猫”功夫演出，“梦里水乡”旗袍展示，以及太极拳、扇、剑表演。整台节目老少皆宜，丰富多彩，让人应接不暇。另外我们也请在SLUH来自南京的交换学生和本地学生一同主持节目。

周六，突如其来的一场倒春寒给在圣路易斯植物园举办的中华日带来了一股寒意。但在“友宁园”的演职员、志愿者的心是火热的。功夫熊猫的小演员们，太极表演的大演员们，旗袍秀的美女们不顾寒风认真准备着。中午时分，中国驻芝加哥领事馆总领事洪磊先生及一行在中华日的组织者游开宇先生、朱一民博士、黄颖文校长的带领下来到了“友宁园”。在园外草坪上，洪总领事兴致勃勃的观看了功夫熊猫小演员们的萌态可鞠的演出，并欣赏了麒师傅刚进有力的拳术。友城协会秘书长施航向洪总领事一行介绍了圣路易斯-南京长久的友好关系及“友宁园”的历史，做为中美间第一对友好城市，总领事非常赞赏友城协会为中美文化交流起了非常重要的桥梁作用。朱一民博士也向贵宾们展示了当年“百岁老人”刘海粟大师欣然为“友宁园” 的建立所题的词。在园内洪总领事一行高兴的和辛勤准备太极表演的成员们合影留念。

周日，风和日丽，植物园里游人如织。正式表演时间还没有到，大拨游客就聚集在友宁园周围。一些游人还专门搬来了椅子，架起了相机，坐了下来等待表演开始。心急些的观众已经拉住旗袍美女们咔嚓咔嚓的合起影来。太极表演的廖老师不忍看到热情的观众们翘首以待，提前并加演了双人、多人的太极剑、扇舞及富有八卦风格的傅式两仪拳，精彩表演博得了阵阵喝彩。旗袍美女们随后闪亮登场，她们一个个轻舞飞扬，婀娜多姿。丽丽的青春，雪梅的活泼，江敏的婉约，燕红的典雅以及吴静的妩媚引来了呼声一片。突然一队小旗袍美女们出场了，她们个个活泼可爱，生气逼人。特别是才三岁的任雪儿的萌态十足，大伙掌声笑声连成一片。一件旗袍一样风采，千样旗袍千朵花开。风姿卓著的旗袍表演完了，园外的功夫熊猫又紧锣密鼓的开始了，机智的猴拳，威武的虎掌，警觉的螳螂，炫目的大刀让人激动不已，麒师傅的九节鞭带起的呼呼风声使得观众们的为之欢呼阵阵。

节目表演完了，观众迟迟不肯散去，有合影的，有学习的，还有切磋的。委员会的组织者们来不及沉浸在成功的喜悦里，就已经开始检讨演出过程中的不足与失误，希望来年为给观众呈现更多更好的节目。成功的表演离不开演员的辛勤准备，更离不开幕后组织者和志愿者的不辞劳苦。在这里圣路易斯-南京友好城市协会特地向所有参与、帮助和关心我们节目的演员们、工作人员、和游人们表示衷心感谢！ （友城协会 施航）