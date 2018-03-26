【圣路易时报讯】圣路易美华协会第45届年度募款晚宴暨青少年奖学金颁奖典礼3月24日晚间六时半，在圣路易Clayton市Clayton Plaza旅馆举行。圣路易中美社区倍受尊敬的罗彦豪博士陈丽萍女士伉俪 (Dr. Harold & Ms. Helena Law) 获颁终身成就奖（Lifetime Achievement Award）。

当晚美华协会晚宴最重要的项目是颁发「终身成就奖」予罗彦豪Harold Law博士及夫人陈丽萍Helena Law女士，罗彦豪博士出身于上海，13岁时由于日军攻陷上海而迁往香港居住，在香港期间，他于1952年从中文高中学校毕业，1953年从英文高中学校毕业，之后考取了德克萨斯大学机械工程专业，并只身一人来到美国继续深造，随后，他于1962年获得了密歇根大学机械工程专业的硕士，并于1970年获得了神学院圣经研究的硕士学位。

罗彦豪博士的夫人陈丽萍女士出身于重庆，15岁移民到美国，她与罗彦豪博士在密歇根读书的时候相识，当时她正在密歇根州立大学就读法语专业。两人于1863年在密歇根州步入婚姻的殿堂，之后由于罗彦豪博士工作的缘故，他们从密歇根移居到圣路易斯，便于圣路易斯结下了不解之缘。

凭着多年作工程师的经验，罗彦豪博士在1986年成立了属于他的公司，名为「DATA」。在1994年，被选为圣路易少数族裔小型企业之年度风云人物。同年，获总统克林顿颁发的奖项。他不单在主流社会推动所有少数族裔的小型企业发展，亦为华人社区中的小型企业发展出力。罗彦豪博士积极不倦地投身和贡献社区，荣获华盛顿大学工程系校友成就奖，又于1998年获得密苏里州州长亲自颁发的杰出社区经济发展领袖奖。

罗彦豪博士深信教育之重要，在华盛顿大学取得工程系博士学位，及后罗彦豪夫妇于华盛顿大学、立约神学院和亚美商联设立奖学金，除此之外，他亦是华盛顿大学工程学院全国理事会会员及圣路易社区大学环球研究顾问理事会会员。

他亦参与民间团体活动，在1995年至1996年担任美华协会圣路易分会会长，并于1996年成为大圣路易地区美国亚太裔联盟主席。罗彦豪博士一直关心年长市民，这方面的工作从圣路易中华福音教会一直伸延到整体社区。虽然他在2003年退休，但他并未停止他的社区服务。就在他退休之年，他与几位本地基督徒成立了圣路易华人社区服务中心。

圣路易基督教华人服务中心成立于2003年4月，是一个非营利事业机构，宗旨在于以基督徒博爱和关怀之精神提供华人社区健康照顾和社会服务。成立三年裡，华服中心服务人次超过一千四百人，而且人数不断增加中。在罗彦豪博士领导下，华服中心荣获美华协会2007年社区博爱奖。自二零零七年二月六日起，罗彦豪(Harold Law)博士被圣路易基督教华人服务中心董事局委任为圣路易华人服务中心的董事长兼执行长。圣路易华人服务中心是一个非营利的团体，宗旨是为弱势社群提供健康及社会服务。