【圣路易时报记者艾杨报道】圣路易美华协会第45届年度募款晚宴暨青少年奖学金颁奖典礼3月24日晚间六时半,在圣路易Clayton市Clayton Plaza旅馆举行。

圣路易中美社区倍受尊敬的罗彦豪博士陈丽萍女士伉俪Dr. Harold & Ms. Helena Law获颁终身成就奖(Lifetime Achievement Award)。

Opera Theater of St. Louis获颁多元化冠军奖(Champion of Diversity)。

青少年领导才能奖两位得主分别是Ladue Horton Watkins High School的Abhay Cashikar和来自Springfield的Akila Nitara。担任晚宴主讲人的是,KSDK-TV电台主持人Chester Lampkin为本场晚宴的主持人。

在美味的晚餐之后,由8位身着中国、日本、韩国和越南四国传统服饰的表演者拉开了当晚活动的帷幕,并迎来了晚宴的主讲人密苏里州历史上首位华裔劳工部长Anna Hui(许心怡)女士。

Anna在致辞中回忆了自己小时候参与到华裔社区活动时的情景,她的父母亲移民到美国后,积极服务华人社区,她从小就耳濡目染,在很小的年纪就被分配到“工作”,从而参与到社区的活动当中去。

Anna说当时无论你年纪的大小或者是技能的高低,你总会有机会为社区提供力所能及的服务。作为密苏里州劳工部长的Anna还为到场的来宾介绍了州内工作的最新发展情况。她表示,密苏里州政府致力于发展密苏里州的经济,可喜的是目前我州就业率已经高于全国平均水平。

于此同时,她还介绍了密苏里州在就业方面所做出的努力以及取得的优异成绩。值得提到的是,州长Eric Greitens上任以来,第一个出访的贸易的活动就来到了亚洲—中国和韩国,这次出访的目的就是为了探讨密苏里州公司与中国企业及韩国企业潜在的合作计划。

在中国杭州的阿里巴巴总部访问时,就深入探讨了未来的合作,以及如何更好地将密苏里企业的产品带向中国,走向世界。当然,经过本届政府的不懈努力,已经为密苏里州带来了一亿五千万美金的的贸易合作项目,同时也带来了更多的就业机会与岗位。在现场宾客的热烈的掌声中,Anna最后预祝今晚所有获奖者,感谢他们为社区的无私奉献,并期待未来与大家更多的交流与合作。

当晚美华协会晚宴最重要的项目是颁发「终身成就奖」予罗彦豪Harold Law博士及夫人陈丽萍Helena Law女士,罗彦豪博士出身于上海,13岁时由于日军攻陷上海而迁往香港居住,在香港期间,他于1952年从中文高中学校毕业,1953年从英文高中学校毕业,之后考取了德克萨斯大学机械工程专业,并只身一人来到美国继续深造,随后,他于1962年获得了密歇根大学机械工程专业的硕士,并于1970年获得了神学院圣经研究的硕士学位。

罗彦豪博士的夫人陈丽萍女士出身于重庆,15岁移民到美国,她与罗彦豪博士在密歇根读书的时候相识,当时她正在密歇根州立大学就读法语专业。两人于1863年在密歇根州步入婚姻的殿堂,之后由于罗彦豪博士工作的缘故,他们从密歇根移居到圣路易斯。凭着多年作工程师的经验,罗彦豪博士在1986年成立了属于他的公司,名为「DATA」。在1994年,被选为圣路易少数族裔小型企业之年度风云人物。同年,获总统克林顿颁发的奖项。此外,他还于2003年4月成立了圣路易基督教华人服务中心,是一个非营利事业机构,宗旨在于以基督徒博爱和关怀之精神提供华人社区健康照顾和社会服务。服务项目包括:健康检查。法律咨询,移民资讯,公民入藉,老人活动,社交活动,翻译,英文,电脑等课程,税务解答和报税服务等。

罗彦豪博士夫妇深信教育之重要,在华盛顿大学取得工程系博士学位,及后罗彦豪夫妇于华盛顿大学、立约神学院和亚美商联设立奖学金。他亦参与民间团体活动,在1995年至1996年担任美华协会圣路易分会会长,并于1996年成为大圣路易地区美国亚太裔联盟主席。

来自密苏里大学圣路易分校的冯鸿玑教授,圣路易郡估税长Jake Zimmerman,以及密苏里大学圣路易分校的副教务长Joel Glassman博士纷纷上台回忆当年和罗彦豪博士和陈丽萍女士伉俪一同走过的岁月,感谢他们为社区做出的突出贡献。最后由Joel Glassman博士为二位颁奖,并表示他们的获奖是实至名归(Richly Deserve)!

最后,美华协会主席Lucy Burns在讲话中表示,罗彦豪博士夫妇是我们所有人学习的榜样,他们是我们学习的目标。同时,她借分享一个中国成语“坐进观天”给全场来宾,来表达我们不能像一只青蛙一样认为自己看到的就是整个世界,而要树立人生的目标,像罗彦豪博士夫妇一样,一步一个脚印地去实现自己的目标。

圣路易美华协会第45届年度募款晚宴暨青少年奖学金颁奖典礼获得社区的大力支持,美华协会再次为他们的支持表示衷心的感谢。

Diversity Sponsors:

Ameren Missouri

Nestle Purina (Diversity and Inclusion)

Edward Jones

Asian American Chamber of Commerce St. Louis

Missouri Asian American Bar Association

Pang Family Charitable Fund

Community Sponsors:

Chinese Culture and Education Services (CCES)

Chinese Education and Culture Center

Lee Douangkemany

Rebecca Gong

InspirASIAN (AT&T)

Dr. Harold and Mrs. Helena Law

Mandarin House

Monsanto Asian Connection

Hanh Nguyen

Opera Theatre of St. Louis

Washington University (Asian American Studies)

Washington University (School of Engineering & Applied Science)

University of Missouri – St. Louis