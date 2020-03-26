美国史上规模最大 两万亿美元经济刺激方案通过

美国参议院周四（3月26日）凌晨通过了高达2万亿美元的经济刺激法案，以纾困受疫情重创的美国经济，并协助美国各地对抗肺炎疫情。

该法案在参院获得96票赞成，0票反对一致通过。法案将送交众议院在本周五（27日）表决。这是美国历史上最大规模的经济刺激计划。

法案主要内容包括向大多数成年美国公民提供每位1200美元的资助，以及为小企业雇员提供帮助。

这份长达900页的法案细节还没有完全公布，但2万亿美元的投入金额已经相当于美国政府年度预算的一半。

参议院最终通过的法案中包括退税，贷款，用于医院的花费和救援计划。

年收入低于75000美元的个人将获得每人1200美金的直接补助。家庭年收入不超过15万美金的已婚夫妇将获得2400美金补助，每个孩子额外获得500美金补助。

该法案将为美国企业，城市和州制定5000亿美元的贷款计划，为小型企业准备3670亿美元的基金，向医院提供1300亿美元补助，并扩大失业保险覆盖范围。

参议院共和党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）将此法案形容为达到美国“战时投资水平”。

众议院议长，民主党人佩洛西（Nancy Pelosi）希望法案在众议院以语音表决通过。因为这能让一些人患有冠状病毒或正在自我隔离性的众议员通过语音投票。

在参议会投票后，马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）说：“虽然这不是我想要的法案，但迅速投资至关重要。” 她补充说：“这还不够。我们需要很快做更多事情。”