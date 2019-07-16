【圣路易时报讯】协助移民、难民在圣路易斯安身立命之圣路易斯国际机构（International Institute）结合位于美国首府华盛顿特区之非营利组织美国机会(Opportunity America)，7月14日下午一时至四时，在国际机构第二会议室举行移民企业代表圆桌座谈会，探讨移民企业在创业，经营，成长各阶段所遇到之困难瓶颈。

美国机会将制作成专题报告，提供美国智库参考，并作为政府制定移民，难民政策及刺激经济发展之参考。

应邀出席之圣路易斯地区移民企业代表有阿拉伯裔Ali Saadi (Sky Hookah Lounge)，越南裔Khanh Bui（KC Beauty, Supply United in Home Healthcare），韓裔Han Ko（USAKO Group），华裔Zun Xing Li (LuLu Restaurant), 印度裔Ashok Nageshwar (Chef & culinary consultant)，华裔Francis Yueh（St. Louis Chinese American News）。

移民企业圆桌座谈会由圣路易斯国际机构总裁Anna Crosslin致欢迎词，她感谢圣路易斯地区移民社区对本地区经济发展之贡献，同时希望在座人士能把握机会阐述创业历程、经营困难、未来发展及所需之助力，经由美国机会的总结提交予美国华府智库，让移民心声得以传达。

座谈会由美国机会执行长Tamar Jacoby主持，Jacob曾是任新闻周刊记者及纽约时报副编辑，她的文章报导经常出现在纽约时报，华尔街日报，华盛顿邮报及外交事务周报等全国性媒体，她也是「美国未完成之融合斗争」一书之作者及「重塑美国熔炉」一书编辑，并于2008年担任美国移民工作组织总裁。



(移民社区代表圆桌座谈会)

在14日电座谈会中，与会代表分别就政府关系，财务分析，文化背景及实际操作等要点，分享企业创业经过及经营情形。在美国，移民创业是一个机会以及一种对工作的热情和支持，但限于语言沟通的障碍及对所处社区资讯之缺乏，移民企业往往没有受到重视及应有之政府政策福利，移民企业需要集体发声，从自身社区密闭盒子里向外努力，推向主流社会。

美国机会同时透过圣路易时报，公布问卷调查链接 https://www.surveymonkey.com/r/K6R7CHG，希望有更多的移民企业参加问卷调查，并在二周内（7月底前）回覆，共同协助发出移民社区之心声。