群星闪烁秋华夜 – “金秋华夏夜” 音乐,歌舞晚会 系列介绍

金秋十月，瓜果飘香。在这收获的季节里，圣路易长江艺术团将向圣路易斯父老乡亲献上一台丰富多彩，群英荟萃的“金秋华夏夜”音乐歌舞晚会。

晚会形式上将集歌、舞、器乐、小品为一体呈献给观众。节目编排以两年来艺术团教学成果为主，由本地文艺界专业人士及艺术团指导老师领衔出演，同时请到了全国著名的小号演奏家，中央音乐学院教授，2008年北京残奥会小号独奏者朱海先生及芝加哥东方艺术团“网红豆腐脑”小品组的加盟。

这场晚会群英荟萃，她不仅仅是圣路易长江艺术团过去数年成长的汇报，更是向圣市父老乡亲们一直以来对艺术团鼎力支持的回报。

前面几期报道已经陆续介绍了不同的节目，这次我们将继续介绍其它精彩的节目。

长江艺术团合唱团近年来成长飞速，合唱团现有团员近50人，继2015年受邀参加芝加哥纪念反法西斯战争胜利70周年千人“黄河大合唱”后，2017、2018连续受邀参加在芝加哥千禧公园音乐厅举办的，有数万观众观看的“友谊地久天长”专题音乐会；2018年又受邀参加由堪萨斯主流社会主办，中美著名指挥家执棒，在一流的考夫曼音乐厅举行的“纪念埃德加、斯诺”音乐会；

此外，合唱团员们还积极参加本市的重要文化活动如春节晚会、中华日、独立日游行等，尤其今年春晚合唱团演唱的两首歌：美国歌曲“仙那渡”，中国歌曲“青春圆舞曲”得到观众极高评价。

在胡彤老师近乎苛刻的调教下，团员们唱功大增，声部层次更加分明，和声委婉动听。

“金秋华夏夜”上，合唱团员们将献上由诗人徐志摩诗写就的“雪花的快乐”及新疆民歌“阿拉木汗”，前者轻柔飘逸，后者明快热情，相信观众定能从中欣赏到合唱之美，和声之美。

让我们共同期待，在今年秋高气爽季节，再一次略一次众多艺术家迷人的风采。

晚会门票正在热卖中，演出信息见下：

时间：‪2019年10月04日‬(星期五)‪晩 7:00‬

地点： Clayton High School Theater

‪ 1 Mark Twain Circle, Clayton, MO 63105‬

票价：$20 (此次剧票不划座）

票务：刘双秋(Melody Liu): ‪636-579-9242‬ ‬‬‬‬

中华文化中心：636-590-6988

(圣路易长江艺术团音乐、歌舞晚会筹委会)‬‬‬‬