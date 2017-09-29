耐克NIKE 扩建圣乔尔斯郡工厂 增加本地区就业机会

Nike expanding St. Charles County plastics factory

【圣路易时报讯】运动鞋最大生产厂商之一的美国耐克鞋厂(Nike)日前宣布将扩建设在圣乔尔斯郡( St. Charles County)密苏里研究园区(Missouri Research Park)内生产塑胶气垫Nike Air运动鞋的工厂。

原本设在园区内的Nike Air制造创新工厂(Nike Air Manufacturing Innovation, NAMI)将于下(10)月起开始七万五千呎厂房之扩建，这座占地二十二万平方呎的工厂员工约有六百四十万人，是耐克鞋厂位于奥勒根州波特兰市总部工厂的辅助工厂。

整个扩建工程约须一年半完成，届时将为大圣路易地区带来就业机会。

圣乔尔斯郡郡长Steve Ehlmann表示，耐克鞋厂促成了该郡在塑胶业很大的成长。

Nike Air制造创新工厂(NAMI)是耐克鞋厂的子公司，原名Tetra Plastics，生产制造客制化之塑料制品商品，公司成立于1964年，1991年被耐克鞋厂收购，2006年耐克鞋厂买下现在的厂房。

NAMI工厂属于密苏里大学系统密苏里研究园区项目之一。