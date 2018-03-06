聖路易慈濟聯絡處社區新春祈福感恩會

聖路易慈濟聯絡處於二O一八年二月二十五日舉辦社區新春祈福感恩會。美國中西部的冬天非常寒冷，但這一天卻陽光普照，為今天的祈福會增添許多溫情。今年參加新春祈福法會的會眾與志工大約有90 多位，今天來參加的會眾特別踴躍，晚來的不但沒有座位志工也只站在後面。整個會場充滿了喜氣洋洋，熱鬧又溫馨！

下午一點三十分菩薩雲來集，一點四十五分 新春法會正式開始，首先邀請大家一齊了解福慧紅包的源起，然後一同回顧二O一七年聖路易聯絡處的志業項目與耕種福田的足跡。當觀看到在全球各地所發生災難事蹟，因天災人禍所帶來悲慘狀況時，許多人臉上掛上凝重的表情，來自越南的張先生夫婦，來自墨西哥的Monica 看到慈濟志工深入災區發放物資，糧食和撫慰同胞災民而深受感動，還有7位美籍會眾首次參加慈濟新年活動也都表示讚嘆！

慈濟志工為了此次的新春祈福也用心籌備了許久，參與無量義經説法品手語演譯的菩薩有新發意的志工，學校老師，慈青，慈誠和委員，為了這次的演譯志工都必須把經文背熟，也因為法入心而獲益良多，在排練過程中，大家互相切磋，溝通及配合，希望把最美好的一面呈現給來參加的會眾大德。也期盼他們能多接觸佛法。

竹筒回娘家是慈濟人的傳統之一。大菩薩，小菩薩興高采烈的捧著他們的竹筒排隊把零錢投進大甕裏，將他們的愛心捐款，注入【功德海】。小錢行大善，聚大家的愛心把善款送到需要幫忙的災民或貧困者手中。叮叮噹噹的聲音代表著投竹筒的人一份善念與祝福。

歲末寒冬，慈濟大家庭團圓過新年，大家最期待也最開心的就是「收紅包」。精舍特地送來滿滿感恩與祝福的福慧紅包與大家分享。福慧紅包是慈濟人「愛的傳家寶」，點點滴滴來自上人的智慧法財，是靜思出版的版稅，願人人福慧具足，平安幸福，愛的傳家寶能夠代代相傳。

2018年年度的主題為：「大愛共伴有情天，寸步鋪路護大地」。上人期許人人能發惲愛心將愛的能量會合起來，呼籲人人不要輕視自己一念的虔誠，不要疏忽掉自己一分的力量，人人要發揮這分的愛心，愛惜天空，讓空氣能減碳，愛惜一切眾生也要疼惜大地，人人環保力行菩薩道。人心改變，可以改變人生，影響社會的生態。

最後志工還為會眾準備了健康蔬食,大家齊聚一堂，一片歡樂，期盼2018年有更多的志工加入一起將愛灑遍全球。