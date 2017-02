Distinguished Faculty, Goldstein honors awarded

School of Medicine faculty honored for dedication, talent, achievements

February 21, 2017

Several Washington University School of Medicine faculty members recently were honored with Distinguished Faculty Awards for their wide-ranging achievements, dedication and talent.The recipients were nominated by their peers to recognize achievements in clinical care, community service, research and teaching.

They received the awards in a ceremony Feb. 15 at the Eric P. Newman Education Center on the Medical Campus.This year’s winners of the Samuel R. Goldstein Leadership Awards in Medical Student Education also were honored at the event. The Goldstein awards recognize outstanding teaching and commitment to medical education. Recipients were selected by a committee of faculty members.

This year’s Distinguished Investigator Award: Sheng-Kwei “Victor” Song, PhD, professor of radiology

【聖路易時報訊】由同事提名,以表彰教師們在臨床護理,社區服務,研究和教學方面取得的成就﹐聖路易斯華盛頓大學醫學院2月15日在Eric P. Newman教育中心舉行傑出教師獎頒獎儀式, 共16位教師獲獎, 其中放射科教授宋勝魁博士榮獲傑出研究獎(Distinguished Investigator Award)。

宋勝魁博士他畢業於台灣的淡江大學﹐獲得化學學士學位。其後來美國﹐在阿拉巴馬大學伯明罕分校得物理化學碩士﹐聖路易華盛頓大學得物理化學博士。

宋教授是國際知名的專家﹐致力於擴散磁共振照影(Diffusion Magnetic Resonance Imaging, dMRI)的技術發展與應用﹐他利用水分子在正常狀態和在病患狀態時擴散程度的不同﹐用核磁共振照影可清楚地測驗出疾病的存在與否。他是第一個應用擴散磁共振照影在轉基因小鼠的攝護腺上檢測到腫瘤的成長。

他是美國國家健康總署(NIH),退伍軍人事務部,國防部,美國多元性硬化症協會等等研究經費申請提案的審核委員。他也是數十份科學期刊雜誌的經常審稿人。目前他的研究經費來自於美國國家健康總署,美國多元性硬化症協會,國防部,以及華盛頓大學醫學院神經疾病的“希望中心”。

宋教授的實驗是致力於發展非侵入性磁共振照影生物標誌用來檢測中樞神經系統的病變。他於2002提出了一個新的觀念用以闡釋擴散張量磁共振照影的信號 ,使得非侵入性中樞神經病理的檢測得以實現。與這觀念相關的三篇著作至今已被廣泛引用了將近二千次。除了用在中樞神經的病理檢測,磁共振造影最近也被宋博士的實驗室應用在功能性磁共振造影測量小鼠視神經對光的功能反應。在這個發現之前,相對於功能性磁共振照影在灰質(腦細胞)的廣泛應用上,神經(白質)的功能性磁共振照影一直很不成功,幾乎不存在。

繼續改進現有廣泛被應用的中樞神經系統病理生物標誌是宋教授實驗室主要的研究目標。宋教授的實驗室最近發展了一個新的技術叫做擴散基組光譜照影(diffusion basis spectrum imaging, DBSI)革命性的改進了擴散磁共振照影對中樞神經病理的檢測。DBSI採取了一個新的途徑去分析擴散磁共振照影所得信號,產生了新的生物標誌可以用來檢測神經軸突與神經鞘的病變之外,也能檢測到神經發炎性細胞的侵入與水腫。這是第一個神經照影技術不需要打顯影劑就可以檢測到神經發炎。

宋教授積極與中央研究院生醫所的陳博士 (Dr. Chen Chang) 合作。在陳博士實驗室裏,用小老鼠作試驗物﹐利用DBSI 來測試中風,腦腫瘤,阿爾茨海默氏病,亨廷頓氏病中等等病症。宋教授實驗室的主要著重點就是在驗證DBSI 為未來臨床的應用。

在專精的科學外﹐宋教授為人風趣﹐術藝俱佳﹐笛子造詣高深﹐是科學人的另一面。