聖路易華商經貿聯誼會新春座談及元宵節餐會

2月11日經貿座談：認識『臉書』+ 『eBay』網購 + 豐盛大餐

聖路易的華商經貿聯誼會將在2月11日星期六，也就是農曆正月15日元宵節當天，舉行經貿座談及元宵節餐會。 歡迎僑商及僑社鄉親們 邀請親朋好友一起來參加，一則可在最精簡的時間內，汲取最實用的現代生活新資訊；同時又可和家人共享由餐館專為我們準備的，增加多樣應節年菜的豐盛好吃的 元宵節自助大餐。

時間: 2017年2月11日 3:00PM~4:30 PM 座談

4:45 PM~6:30 PM 餐會 及摸彩

地點: Hibachi Grill Supreme Buffet

1282 Old Orchard Center, Ballwin, MO 63021。

在 Hwy 270 西邊，Hwy 141 東邊， Manchester Rd 南邊。看到Kia 汽車 和Burger King 漢堡王時，即可從 Braeshire Dr. 轉進。電話：636-527-5488。

座談題目：

1. 認識『 臉書』。 年輕人最熱衷的 Facebook 對年紀略長的一代，會有什麼幫助？

如何設定臉書的隱私與確保安全。此專題由華大博士生張浩文先生主講，讓你也可用最時尚的方法，輕鬆自在地與朋友互動，亦可減少和年輕人的代溝。

網購流行的年代，如何在『eBay』 上買賣東西，幫助您做生意，或可把家中的已不用的寶物 在eBay 銷售，或者買到最優惠價的產品，或是不易買到的寶物。此專題 特請到年輕的企業負責人及密蘇里州執照律師 陳立昂先生 為您主講。

餐費: 每人$12 。(飲料不在內) (平日週末晚餐價加稅及小費約$14元左右) (本會贊助優惠，只收$12。)

請儘快報名，最好在於 2月7日前報名，以便統計人數，讓餐廳準備充分的佳餚。

Hibachi Grill Supreme Buffet 雖是自助餐，周末晚餐菜平時就非常豐富，元宵節那晚，該餐廳會專門為本餐會特別 增加數道平常在Buffet檯上從未供應的特色菜，如鮮美爽滑的『福州海鮮米粉湯』(此米粉湯聖路易首次獨家供應)、『 椒鹽嫩豆腐』、應節的『肉絲炒年糕』、和『紅豆湯圓』‧‧‧ 等等。

Hibachi Grill Supreme Buffet 晚餐菜本來就有蔥薑炒螃蟹、椒鹽蝦、特大清蒸龍利，炒花蜆、魷魚卷、小龍蝦、Roast Beef、火腿、鮮香蛙腿、鐵板牛排及 炒米粉，各種水果及蛋糕甜點冰淇淋全部 all you can eat。

報名電話：沈慧莊 636-391-9678，314-369-8278 ；

或 章美茜314-585-8258 (text only)；

或 張浩文 314-550-6394。

主辦單位：華商經貿聯誼會─ 僑商資訊交流，並與僑社聯誼會互動。