脸书网拟招聘3000人监控暴力直播内容

据合众国际社报道，扎克伯格在一份脸书网公告中写道，“在过去几周里我们发现，有人在脸书网上播放了伤害自己和其他人的内容，有现场直播也有视频发布，这是令人难过的，我一直在反思，为了我们的社区，我们如何才可以做得更好，如果我们要建立一个安全的社区，我们需要迅速作出反应。”

扎克伯格表示，除了目前雇用的4500人，脸书网还将增加3000人到其全球社区运营团队中，负责审查每周数以百万计的报告，以改善处理的过程，更快速地进行回应。这个数千人数的小组将负责审查直播视频和上传内容。

扎克伯格该补充道：“这些评估者也将帮助我们更好地去清除脸书网上不允许的东西，比如仇恨言论和虐待儿童等。只要需要，我们将继续与当地社区团体和最适合向他们提供帮助的执法人员合作。”

最近，脸书网现场直播的几起暴力事件引起了公众的不满，包括3月份一名15岁女孩惨遭性侵的直播，以及四月在克利夫兰一枪手在街上杀害一名老人的直播。

侨报网–May 04, 2017,12:21