【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

又到了劳动节长周末，圣路易浙江同乡联谊会、江西同乡联谊会和密苏里浙江大学校友会再次联手，9月1日星期天在Huzzah Valley Resort举办了一年一度的漂流活动。

浙江同乡会的会长黄爱雪女士，江西同乡会的会长邹瑾女士，浙大校友会的会长陈余荣先生和各会的理事们早上9点半钟就来到了现场，挂出鲜艳夺目的同乡会和校友会的会旗，做好各项准备工作，帮大家办理注册登记手续。

参加这次漂流活动的一共有八十多位老乡和校友，即有多年的老相识，也有第一次相遇的新朋友，大家相聚在一起，欢声笑语。

近午时分，注册登记完毕，大家登上两辆黄色的大校车，驱车来到了Huzzah河的上游，浙江大学校友会会长，浙江同乡会常务副会长陈余荣先生用小喇叭宣布了安全注意事项后，大家纷纷登上皮划艇，于碧波荡漾中，开始了长约12英里的漂流。

当天的天气格外作美。小阴天多云，凉风习习，气温极为舒适。加上近日雨多，Huzzah河水略为丰富，增加了漂流的顺畅程度。十只橡皮艇浩浩荡荡，轻盈地顺流漂流着。水面不时传来大家的欢声笑语。有几个孩子不时跃入水中，游泳嘻戏。

船行碧水中，两岸是一片茂绿，时有两岸大树低垂水面，形成华盖。岸上间有不知名的野花或艳红或明黄或雪白，热情地开放。船桨拍水声声，将大家渐渐地带入如画意境，背景就是那Huzzah河美丽的美丽自然风景，而点缀便是那漂流一众的浓浓乡情和友谊！

浙江同乡会为此次活动提供了纯净水和西瓜。经过几个小时的漂流活动之后，大家再次汇集一起，来几片现切的西瓜，凉爽口中，甜蜜心里，回味至来年！让我们明年再聚！！！

2019.09.03 阿瑾