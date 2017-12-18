芳邦大学收购肯尼迪高中校地 向西扩张

作为芳邦大学第二校区 专注运动和学术设施

【圣路易时报讯】位于Clayton之圣路易芳邦大学(Fontbonne University)日前宣布收购位于圣路易西郡Manchester市之天主教肯尼迪高中(John F. Kennedy Catholic High School)占地23公顷校区，用作芳邦大学体育训练、比赛及成人接续教育发展在圣路易西郡之校区，预计将在2018年7月1日起启用。

芳邦大学收购肯尼迪高中校地新闻发布会11月20日上午九时在圣路易天主教慈善中心会议室举行，圣路易天主教大主教Robert Carlson，芳邦校长J. Michael Pressimone博士联合主持。

由于芳邦大学占地极小，原有校舍、运动场地不够使用，Pressimone校长说，去年九月当得知位于圣路易西郡的肯尼迪高中关闭消息之后，芳邦大学随即表示了收购校地之意愿，经过和天主教相关单位及教育机构等双方之努力，终于达成协议，扩校成功。

成立于1923年，芳邦大学位于Clayton市，介于圣路易华盛顿大学和Concordia Seminary神学院之间，目前学生人数约一千一百人。

芳邦大学Clayton校区极小，无法提供学校各运动队之训练和主场比赛场地，都是向外租借场地使用，十分不方便，占地23公顷的肯尼迪高中校区正可以作为芳邦大学体育运动最佳场地。

芳邦大学校长 Pressimone同时指出，这项向西扩充之购地，也使得芳邦大学能向圣路易西郡提供高等和成人教育机会。由于肯尼迪高中将各建筑设施和课室维护的很好，不须要大兴土木修护或重建，芳邦大学预计2018年夏天开始进驻新校区展开工作，2018年秋季开始招生，各项运动场地预计在2019到2020教育年度完成。

2016年9月，圣路易天主教大主教Robert Carlson决定在2016～2017学年度后关闭肯尼迪高中，关闭的原因是该高中入学学生人数逐年减少，而费用逐年增加，Carlson大主教表示，他很高兴和满意芳邦大学收购校地。

至于收购校地价格在新闻发布会上没有公布。