【圣路易时报讯】位于圣路易以西45分钟车程Augusta山区、占地76公顷一片大自然山林之美的美中佛教会,三月二十四、二十五(周六、周日)二天,在道场举行该会成立二十三周年庆典活动暨蓝莲屋舍(The Blue Lotus House)落成祈福典礼,来自全美各地,包括加州、德州、伊利诺州等地长老、法师、护法檀信及大圣路易地区佛门弟子信众近三百人与会,见证美中佛教会在继如法师领导下荜路蓝缕,开荒垦地二十三年有成,让南传佛教在美国这片土地上展现佛法风华。

圆融四方、楼高四层的蓝蓬屋舍在美中佛教会二十三年周年庆当天落成启用,周年庆暨祈福典礼在宏伟挑高玻璃幕墙前厅大厅内举行,由当年开创美中佛教会,来自休士顿的净海法师及因缘来到美中佛教会、开山辟地、担任住持迄今、来自马来西亚的继如法师共同主持。

继如法师首先感谢当年开创美中佛教会,一路扶持道场的净海法师,还有一直支持道场,捐助出力的全美各地诸山长老、法师、护法檀信及佛门弟子信众义工朋友们,美中佛教会才有今日的美好。继如法师感恩这么多的优秀法师与道场结缘,将美中佛教会道场由当初的石屋荒地建设成了一座宏伟的道场,这段历程见证了佛教的团结合作,让佛教在美国展现风华,大家有目共睹。

来自纽约的净海法师应邀致词,他十分惊讶美中佛教会这栋四层楼高宏伟的蓝莲屋舍和文殊讲堂建筑之精、艺术之美,同时推崇继如法师数十年如一日辛勤努力的开垦、灌溉这片土地,建成道场,弘扬佛法。

净海法师娓娓道来圣路易美中佛教会的因缘,1990年夏天,圣路易有6位居士皈依三宝来到休士顿浴佛寺,要求净海法师慈悲能来圣路易弘法。当年秋天净海法师来到圣路易,成立了佛学社,由他和弘一法师每三个月到圣路易举行佛法讲座弘法。

1992年,来自马来西亚,1980年出家、1986年师从竺摩法师的继如法师应邀来到位于纽约的美国佛教会来美弘法。继如法师年青优秀,中英文俱佳,十分杰出,著有声望,不久后担任纽约大光明寺住持及纽约佛教联合会秘书。因着缘分,1995年净海法师邀请继如法师来到圣路易弘法,并请他留下来主持当时之佛学会,如今的美中佛教会,继如法师不畏开荒艰难,欢喜接受。





当时美中佛教会在圣路易近郊Augusta山区觅得一片占地76公顷,山坡连绵,有山有水,风景十分秀丽的土地,当时只有一栋石造的房子,继如法师卷起衣袖开始了垦荒辟地,有如农民的艰苦生活。净海法师说,他十分敬佩继如法师的毅力,能文能武,而不畏艰难的精神更是伟大。

二十三年来,美中佛教会在继如法师和诸位法师、众多信众的因缘努力下,一栋栋建筑斋舍和讲堂依山而建,宏伟壮观。

净海法师表示,在美国异地弘法,语言是一大挑战,而继如法师是全美能用英语弘法少有的法师之一,是能带领美中佛教会在美国佛教本土化的新土壤里落地生根。

继如法师表示,美中佛教会是在美国的弘法的一小步,他希望将来佛法能在美国菩提根植,遍地开花结果,他将继续为佛教的前途依教奉行实践,努力奋斗。

二十四日落成启用的蓝莲屋舍是由圣路易本地知名的建筑师麦鼐浩设计,建筑十分庄严宏伟,前庭挑高,半圆形玻璃幕墙上刻画有着继如法师师父竺摩法师之名画,意境深远。

299 Heger Lane

Augusta, MO 63332-1445

Phone: (636) 482-4037

Fax: (636) 482-4078

Open For Visitors Weekends Only

Fri & Sat 10:00 am – 3:30 pm (Central Time)

Sun 9:00 am – 4:00 pm (Central Time)