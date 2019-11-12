【圣路易时报讯】从政超过二十年，2019年4月前郡长Steve Stenger因案起诉辞职，经圣路易郡郡议会选举，担任圣路易郡郡长的Dr. Sam Page。11月11日在圣路易时报报社见圣路易时报总编辑岳方济，畅谈规划圣路易郡蓝图，开创公开，透明，廉能政府。

Dr. Page郡长表示，自就任郡长第一天开始，他就承诺要重新建立大家对圣路易郡政府的信心，即使有重重困难阻碍，他也不畏挑战，贯彻理念。

明年2020年大选年，圣路易郡郡长一职将举行普举，Dr. Page郡长希望经由他的努力，施政绩效和对郡民的承诺，能过获得大家的支持，共同创造圣路易郡美好未来。

Dr. Page郡长公职服务由基层做起，曾担任Creve Coeur市市议员，在当时的密苏里州州长Bob Holden鼓励下，参选密苏里州众议员当选，2003年起连任三届。

2014年8月，Dr. Page当选圣路易郡第二选区郡议员，2016年连任，2017年当选圣路易郡议会议长，2019年4月当选圣路易郡郡长。

在担任郡长之前，Dr. Page是一位执业超过20年的麻醉科医师，他毕业于堪萨斯密苏里大学，获有医学博士学位，在伊利诺州西北大学完成住院医师资格，并曾任圣路易华盛顿大学疼痛管理主治医师及圣路易大学医学院客座教授。

Dr. Page郡长是圣路易郡有史以来第一位连三届的郡议员，在任期间，他领导郡议会监督郡政府及前郡长Stenger施政，在郡议会两党郡议员们和执法机构合作下，勇于揭发弊端，对抗强权，将前郡长绳之以法，还圣路易郡一个干净廉能的郡政府。

圣路易郡应该忘掉不名誉的过去而重建信任，继续前行，Dr. Page郡长表示他是一位有为有守，不忘初心，解决问题，关切社区，能带导圣路易郡前进的不二人选。

Dr. Page郡长长夫Dr. Jennifer Page也是一名医师，全家住在Creve Coeur市，育有三子Logan, Luke和Jake，三个孩子都是就读圣路易郡公立学校长大。