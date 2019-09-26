請支持臺灣參與國際民航組織

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

世界各國於1944年本著「為國際民用航空之未來發展，有助世界各國與人民間創造並保持友誼與瞭解」簽署國際民航公約，並依該公約成立國際民航組織(International Civil Aviation Organization，簡稱ICAO)，發展國際空中航行原則與技術，促成國際航空運輸規劃與發展，俾確保全球國際民用航空安全及有序成長。

2019年適逢ICAO慶祝75週年並將於9月召開第40屆大會之際，我們盼各界支持臺灣專業、有貢獻參與ICAO，並再次呼籲納入臺灣參與，方有助實踐ICAO的願景並真正聯結全世界。

不應排除臺灣之技術參與

臺灣地處亞洲太平洋地區關鍵地理位置，與區域各國家地區之空運關係密切，所轄之臺北飛航情報區(Taipei Flight Information Region，簡稱Taipei FIR)負責管轄東亞龐大的空中交通流量，2018年提供逾175萬航管架次服務，較2017年成長5.8%；而臺灣的17個機場，於2018年服務旅客超過6,890萬人次，並有92家航空公司在臺灣營運，飛航313條定期客、貨運航線，連接全球149個城市。

因此，作為國際民航社會的一分子，Taipei FIR是全球FIR中不可分割的一環，ICAO應正視臺灣基於技術、專業與務實考量，需與其建立聯繫管道並直接獲取相關規範資訊之訴求，以確保區域及全球人員、貨物之安全流通。

臺灣可實踐ICAO飛安無縫的目標

40多年來確保Taipei FIR飛安維持最高標準及服務水準，係臺灣民航局一貫努力目標，惟因臺灣無法參與ICAO之會議、機制及活動，不論在時效、經費及運作上，臺灣民航局都比各國付出更多的努力和成本，未來仍將戮力執行各項措施以符合ICAO要求的飛安及航空保安標準，亦盼ICAO從民航技術專業交流角度，正視臺灣專業參與ICAO大會並獲取相關資訊之必要性及正當性，以切合ICAO之區域合作無縫天空之目標及”無人被摒除”的倡議，達到臺灣、亞太區域及ICAO之多贏局面。

盼國際持續支持臺灣參與

臺灣長期努力推動參與ICAO之訴求已獲國際社會關注。2019年4月上旬七大工業國集團(G7)外長所發表之外長會議公報，即籲請ICAO接納所有國際民航社會的積極成員參與；此點符合我國長期以來ICAO推案訴求。身為國際社會之一員，我們有保障區域及全球航空安全之責任，並為全球民用航空發展及人類福祉盡一份力量。另臺灣樂願與他國分享我國在民航產業之發展經驗與專業知能，以共同追求安全、有秩序及永續的國際民航發展。

2019年8月19日

中華民國臺灣 交通部部長 林佳龍