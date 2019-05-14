【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

圣路易斯大学城高中(University City High School)第一名毕业之优秀华裔青年张君勤(Peter Zhang)入选美国陆军军官培育摇篮西点军校，一展豪情壮志，报效国家，是为华裔之光。

张君勤在全校137名毕业生中排名第一，学业成绩傲人，连续四年获选大学城高中荣誉榜。五月十三日大学城高中在Chaifetz Arena举行毕业典礼，张君勤担任毕业生代表致辞，获得全场如雷掌声和欢呼尖叫声。

张君勤曾代表学校校队参加2018年在Florissant Valley社区学院举行之圣路易斯地区高中工程竞赛拔得头筹。

张君勤最喜欢的学科是数学、心理学和管理课程。

除了优异的成绩外，张君勤还是大学城高中摔角校队，代表学校征战赢取佳绩，是两届密苏里州摔角选手，还荣获2018年圣路易地区Priory高中摔角邀请赛145磅组冠军。

能文能武是张君勤同学最佳的写照，他的父亲经营餐厅，张君勤从小就知道努力打拼，帮助家里减轻父母亲负担。他自2015年7月就开始在Loop商圈的圣路易波霸奶茶店(St. Louis Bubble Tea 绿叶茶坊)打工，连续三年，工作认真、勤快，深受店东、同事和顾客的喜爱，他的第一部车就是自己打工赚来的钱买的。

自2015年暑假5月起，张君勤参加了也是连续三年在华盛顿大学校园内沉浸式学习团队，参与华大为高中生设计安排之学科和音乐团队，同时创新设计了持续发展学习方法提交予华大作成果报告。

在华大学习团队期间，张君勤学到独立思考和公共演讲、发表报告等技能，培养出学习思维、团队精神，华大师长给予他很高的评价。

从小就有着正义感和责任心，有着聪明的头脑和强壮的体魄，张君勤向往军事院校的坚毅生活，更有著报效国家的志向，开始申请西点军校，这是大学城高中以前没有的例子，这位优秀的华裔青年不负众望获得西点军校入学许可，同时获得美国联邦众议员Lacy Clay颁发证书，为自己、父母、家庭争光，更是圣路易斯华人社区青年模范楷模。

张君勤有着心思细腻的一面，今年5月他入选圣路易邮讯报体育学生奖，记者访问他，他感性的说道“我希望将来我有四个小孩，我要给我的小孩一切我在当小孩成长时没有的东西，我认为孩子的成长期是塑造一个成人很重要的阶段，而且只有一次机会，我要让我自己的小孩在一个我想要的方式下成长、成熟。”