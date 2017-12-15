超人气网红汉堡包店Shake Shack正式登陆圣路易斯！

【圣路易时报讯】位于32 North Euclid Avenue in the Central West End 的网红汉堡包店Shake Shack已经开业了。

旅客到访美国的必试的连锁汉堡店 Shake Shack 现已进军圣路易斯。Shake Shack 可谓纽约地道人气汉堡店，店外长期出现长长的人龙。店里带来「ShackBurger」丶「SmokeShack」丶「Shack-cago Dog」丶薯条以及奶昔等经典款式。

Shake Shack是纽约饮食界怪才Danny Meyer的得意之作之一。最开始Shake Shack只是一个在麦迪逊广场公园买热狗的小推车，却大受游客和周围居民的喜爱，所以从2004年开始，Shake Shack的经营者索性在这里扎下根来。如今纽约食客对Shake Shack的热诚有增无减, 这一点从每天麦迪逊广场公园大排长龙的食客就可以窥斑见。

Shake Shack的芝士汉堡在纽约人心中一直高居汉堡排行榜的榜首。不少食客为了买一只Shake Shack的汉堡包而在烈日或寒风中苦等半个小时。Shake Shack的奶昔非常地道，奶香浓郁的奶昔一钻入口，就在味蕾上愉快的舞蹈，让你胃口大开，心情大好。另外，这里非常有特色的还有Frozen Custard（霜淇淋）和Concretes。Concretes在奶昔小站的菜单上可不是作“混泥土”解哦，而是浓度很高，硬度较大的霜淇淋经强力高速的搅拌器搅拌后，加入各种配料而成的口感更绵密的冷饮。不管在寒冷的冬天还是在酷热的夏日，这样一杯美味的奶味佳品都让人无法抗拒。