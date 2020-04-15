超大笔联邦刺激经济复苏补助金即将进入圣路易郡 如何使用 郡议会起内讧

【圣路易时报讯】圣路易郡即将获得一亿八千万联邦刺激经济复苏补助金，为了如何使用和审查，郡议会起了内讧。

由于新冠病毒疫情蔓延，全美各地都将收到联邦超大额经济复苏补助金。据了解，圣路易郡将会获得超过一亿八千万美元的补助经费。

因为疫情紧急，很多钱在还没收到前就得用了，所以在某些情况下，圣路易郡某些政府官员和部门已经开始计划和安排使用这笔补助金。在此同时，这项安排跳过负责监督政府财政预算的郡议员们，引起郡议员们指责并且心升不满。

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这件事情在4月14日昨天举行的郡议会会议中爆发，三位郡议员(共和党Tim Fitch，Ernie Trakas，Mark Harder)要求郡议会议长Lisa Clancy(民主党)说明两项金额超过数百万元联邦补助金的法案，要求讨论这笔资金的用途和适当监督。但是这两项提案都被议长拒绝。

在议员们不满之下，郡议会突然立刻宣布休会，这是圣路易郡郡议会以前从未发生过的事情。

三位郡议员今天特别以正式信件方式向郡议会主席表达不满和担心，因为即将到来的庞大联邦经济补助金在没有正确的监督下可能会产生弊端。三位郡议员要求预算使用和安排应该透明化，拒绝因为新冠病毒疫情紧急理由而权宜行之。