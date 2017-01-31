载歌载舞迎新春 圣路易斯市犹太老年公寓喜迎中国年

每年临到中国春节，圣路易斯市犹太老年公寓(Covenant Place)都要联合犹太社区公厨(Kitchen J)和美国中东部地区老龄机构（MEAAA）举办一场餐饮聚会表示庆祝。今年的聚会在1月26日傍晚与晚餐合并举行。

不同于往年的是，今年的聚会特别隆重热烈。与会的住户和来宾济济一堂，超过百人。众多耆老住户对参加晚会表现了很高的兴致。公寓的业务总管Joan Denison女士,餐饮部门主管Linda Korn女士和公寓居委会主席Jerry Fiman老先生也都全程参加。晚会的文娱节目全部由华裔住户承担。由于事先有比较充分的准备安排，表演一个接着一个，井然有序，内容丰富多彩，活泼喜庆。

京剧选段“天女散花”彰显中国精粹梅派京剧的艺术精华。天女身舞十五米长的彩绸，伴随京剧音乐的旋律，边唱边舞，好似从天上飘飘来到人间。单人“32式太极剑”和集体“太极功夫扇”表演显示了中国柔性武术的风格和优美。尤其 让人高兴的是黑人朋友Herbert得知这项活动主动要求参与，经过约半年的学习和排练，达到相当水平，和大家一起参加 了演出，并获得好评。

晚会上表演的三个舞蹈也精彩纷呈并各有特色。独舞“快乐的天鹅”选用芭蕾舞“天鹅湖”中的音乐片段，配上自编的中国风格舞蹈，表现出天鹅战胜狂风暴雨后的欢乐情景。双人舞“青藏高原”服饰艳丽秀美，节奏舒缓轻柔，展现藏族人民对大自然的赞美和对美好生活的向往。双人芭蕾舞“人偶–（胡桃夹子）选段”由两位华裔孩子表演，她们年龄虽小，但舞蹈功力不低，各种举手，投足，转体，弹跳等芭蕾动作都十分到位，轻快幽默的表演给人以美的享受。

晚会还安排了优美动听的歌咏节目，如：男声独唱“雪绒花（美国）”，“当你老了（中国）”，男声小合唱“小路（俄罗斯）”，“游击队之歌（中国）”，“红河谷（加拿大）”等，这些中外民歌大多 是抒情的和人们比较熟悉的，容易引起听 众共鸣，受到了与会者的欢迎。

此外，曾担任中文学校舞蹈老师的金敏女士（其父亲也在本公寓居住）特别支持我们的活动，参加晚会登场献唱了三首歌曲：“莫斯科郊外的晚上”，“多情的土地”和“鸿雁”，她的歌声婉转嘹亮，声情并茂，为晚会增光添彩。在此还要特别感谢同住在本公寓的一位86岁俄罗斯老人Michael Rubin，他主动提出为我们的男声小合唱和女生独唱进行手风琴伴奏。他的伴奏给晚会带来了异样的光彩，也增进了公寓居民之间的友谊。

演出在欢快的掌声中结束。紧接着，公寓的总管Joan Denison 女士上台发表即兴谈话。她认为华裔住户这次喜迎中国新年的活动组织得很不错，显示了你们的文化，特色和才干。把这些带来给大家分享，这是非常好的礼物，也是我们犹太社区最好的晚会之一。她诚恳地向广大华裔住户表示真挚的感谢！