迎春节 圣路易斯大学高中孔子课堂举办春节联欢

欢乐过大年 圣路易斯地区七所高中师生热情参与

【圣路易时报讯】圣路易大学高中(SLUH)孔子课堂日前举行农历新年庆祝餐会，表演文艺节目，迎接狗年来临，并邀请另七所高中，包括St. Joseph’s Academy 、Lift For Life Academy、Cor Jesu Academy、Nerinx Hall 、Cross Road College Pre 、Notre Dame high school、MICDS、Incarnate Word Academy和韦伯斯特大学孔子学院两百多名师生家长出席，会中享用中式午餐，并有SLUH舞狮表演，学生文艺节目、抽奖、机智问答游戏等活动，欢乐过大年。

圣路易大学高中孔子课堂负责人戴庆龄博士，孔子学院中方院长朱荣杰老师、公派教师高文燕老师、罗墨懿老师，圣路易斯时报社长吴毓真、总编辑岳方济，MICDS中文老师林桂秀，St. Joseph’s Academy 中文老师胡海琳 (Heather Hughes)，Lift For Life Academy中文老师艾杨、Cor Jesu Academy中文老师安恬丽(Rita Thoopul)，Cross Road College Pre 中文老师Olivia Wang、Diana Corey、Notre Dame High School中文老师曹玉磊，Incarnate Word Academy中文老师高旭与各校教职员等十余位出席联欢会。

戴庆龄博士表示，今年是SLUH是自从她在圣路易大学高中任职以来举办春节联欢会第三十年，感谢各校师生、家长参与，SLUH孔子课堂在学期期间通过举办丰富多采、富有中国特色的活动，不断推传播中国文化，为学汉语的学生打开了了解中国文化的窗口，近距离接触中国文化，寓教于乐、寓教于做。

孔子课堂为这次活动赞助了部分餐费，也特别感谢Happy China、京园、Nami Ramen以及Joy Luck餐馆赞助现金礼卷让活动摸彩更有意思。

联欢会由成立第二年的圣路易斯大学高中的舞狮队开启序幕，两只代表校色的蓝舞狮，随着锣鼓的节奏，两头舞狮默契配合，演出精湛的动作姿态，让灵动的舞狮舞神气活现，吸引众人的目光，随后舞狮穿梭会场向大家拜年，兴奋的学生及家长也纷纷学华人的习俗，拿起红包喂狮子，莫非想要讨个吉利，舞狮也不时对学生俏皮的眨眼，逗得学生乐开怀，现场气氛热闹欢喜。





联欢会各项表演活动内容丰富，有圣路易斯大学高中中文班十一年级学生Matthew LaFaver的扯铃表演、南京外语高中交换生吴锴之演唱饶舌歌“Made In China”歌曲、交换生马梦筱演唱“春暖花开”歌曲、交换生孙骁健、吴桐与程奕斐一起演唱“成都”歌曲、Notre Dame High School中文老师曹玉磊的太极剑表演、Cor Jesu Academy学生演唱中文歌“ＹＭＣＡ”歌曲及机智问答节目，为活动带来高潮。





节目最后有学生期待的抽奖活动，学生们抽到许多有着中国风的小礼物，与现金礼卷，都露出了开心的笑容，这次的春节联欢会活动，不仅有美味的佳肴也有精彩的舞狮、太极剑、扯铃及歌曲表演，令学中文的美国小孩及家长一起体验中华文化的博大精深。