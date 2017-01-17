这个冬天，4个临近圣路易斯的远足地点推荐

Castlewood State Park

1401 Kiefer Creek Rd.

Ballwin, MO 63021

(636) 227-4433

圣路易斯本地人最喜欢的公园之一，Castlewood国家公园，全年开放。公园有不同的路线供你选择，所以你可以选择你的冬季远足挑战。照片由Instagram / ehowe19提供。

Castlewood公园也被认为是圣路易斯地区最好的骑山地自行车地点之一。

摄影：Kelly Glueck。

Klondike Park

4600 Highway 94 S.

Augusta, MO 63332

Estimated drive time: 47 minutes

克朗代克公园有四英里左右的小道，大多数可通汽车。

想在这里过夜么？ 公园有小屋 和营地。

Chain of Rocks Bridge

Riverview Dr, St. Louis, MO 63137

(314) 416-9930

Estimated drive time: 22 minutes.

这可能不是你想要的传统远足地方，但尽管如此，此地能看到密西西比河。欢迎骑自行车者和行人前往探索MCT Confluence Trail，密西西比河步道和圣路易斯河畔步道。伊利诺伊州提供免费停车场。

这座大桥始建于1936年，经典的66号公路路线就在这座桥上。这里也是经常能看到老鹰的地方。

Hawn State Park

12096 Park Dr.

Ste. Genevieve, MO 63670

(573) 883-3603

Estimated drive time: 1 hour, 9 minutes.

Pickle Creek Trail在Hawn的国家公园是年轻人最喜欢的路线之一。路途稍微短一些 ，但是景色超美。