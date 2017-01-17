这个冬天，4个临近圣路易斯的远足地点推荐

Castlewood State Park
1401 Kiefer Creek Rd.
Ballwin, MO 63021
(636) 227-4433
圣路易斯本地人最喜欢的公园之一，Castlewood国家公园，全年开放。公园有不同的路线供你选择，所以你可以选择你的冬季远足挑战。照片由Instagram / ehowe19提供。
Castlewood公园也被认为是圣路易斯地区最好的骑山地自行车地点之一。
摄影：Kelly Glueck。
Klondike Park
4600 Highway 94 S.
Augusta, MO 63332
Estimated drive time: 47 minutes
克朗代克公园有四英里左右的小道，大多数可通汽车。
想在这里过夜么？ 公园有小屋 和营地。
Chain of Rocks Bridge
Riverview Dr, St. Louis, MO 63137
(314) 416-9930
Estimated drive time: 22 minutes.
这可能不是你想要的传统远足地方，但尽管如此，此地能看到密西西比河。欢迎骑自行车者和行人前往探索MCT Confluence Trail，密西西比河步道和圣路易斯河畔步道。伊利诺伊州提供免费停车场。
这座大桥始建于1936年，经典的66号公路路线就在这座桥上。这里也是经常能看到老鹰的地方。
Hawn State Park
12096 Park Dr.
Ste. Genevieve, MO 63670
(573) 883-3603
Estimated drive time: 1 hour, 9 minutes.
Pickle Creek Trail在Hawn的国家公园是年轻人最喜欢的路线之一。路途稍微短一些 ，但是景色超美。