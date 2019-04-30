这个周末属于圣路易斯和南京 – 孙翊翔

40年前（1979年），是中美建交的日子，就是在那特殊的一年，南京和圣路易斯也成为了中美第一对友好城市，从此结下了不解之缘。为庆祝两市缔结姐妹友好城市40周年，这个周末（2019 4.26-4.28），南京市副市长杨学鹏率大型访问团赴圣路易斯交流访问。这对于我这个来自南外的交换生来说是异常激动的，一来可以听到亲切的南京话了，二来可以在异国他乡见到来自家乡的访问团，想想就挺兴奋的。

周五下午，我跟随黄老师和SLUH舞狮队的6位同学充当先锋官去植物园（Botanic Garden）欢迎来自南京的客人。到了密苏里植物园友宁园，我就被眼前的景色惊艳到了。走过一条曲折的石路就来到了一座亭子，旁边的小池塘中一只大肥鸭正悠哉地游动着，池上的石桥，微风中的垂柳，白墙青瓦，如果身边的美国同学再操一口蓝鲸话，那就真仿佛回到了南京夫子庙啊！

正享受着呢，突然看到一群穿着正装的亚洲面孔的人走来，欣赏着周围的美景，微笑默叹。肯定是从南京来的没有错了！我真想要飞奔上去大喊：“我也是南京人！”但当他们走到亭子边时，我又感到一丝拘谨，也不清楚我们是怎么开始聊上的，可能是我这个中国面孔他们在看起来也很亲切？大概是把有话说的人放在一起，不用谁刻意开始就可以大聊特聊吧！话匣子一开就收不住了，要不是舞狮表演要开始了，我们不知道要聊多久。

这些美国的哥们儿，舞起狮来毫不含糊。只见三只雄狮锣鼓声中上下舞动，令人心潮澎湃。表演结束后，就连杨市长都跑过去跟他们握手、合影。在为SLUH的舞狮队感到自豪的同时，我也有些小小的嫉妒。

第二天，我有幸和众位贵宾们一同在Missouri Athletic Club共进午餐。吃饭前发生了一个小插曲，我应该坐的那桌坐满了，但是黄老师好心地把我收留了在他的身旁，于是我有幸可以和金陵图书馆和夫子庙文化部的两位小姐姐同桌而食，真是塞翁失马，焉知非福啊！哈哈！

哦，差点忘了，我这桌还有三位SLUH的毕业生，我们交谈甚欢。饭后是圣路易斯市市政府秘书长Stephen Conway和南京市副市长杨学鹏风格迥异的讲话。秘书长Stephen Conway诙谐幽默，讲话氛围轻松愉快，引起台下一阵阵欢笑。杨市长讲话字正腔圆，肃穆庄严，内容深刻，尤其是把中美建交和南京-圣路易斯友好城市40周年与人的“40而不惑”做了类比，令我们眼前一亮。

之后友好城市相关部门介绍了两座城市互赠的礼物，也是十分富有新意。南京赠给圣路易斯的明式太师椅，上圆下方，圆表示和平，方表示稳定。而圣路易斯赠送给南京的是一座棒球投手雕像，同时在圣路易斯城中会放置一个击球手，而他的球衣上将印有“南京”和“40”字样，代表两市40周年友好情谊及一投一打之默契和互动。分在南京和圣路易斯永久展示的两座雕像能够让两市的交流永久持续和纪念。

周日，我又来到了植物园，这里正在举办中华日的活动，各种中国传统文化展示令人眼花缭乱，南京非遗展台前更是人气满满，刺绣、剪纸、彩灯作品让来往游客赞不绝口。

秦淮灯彩的非遗传承人顾业亮大师，我早有耳闻，却一直没有机会见面，我穿梭在人群中，终于看到了顾大师灿烂的笑脸。桌上摆放着精致的龙灯、猪灯、兔子灯、荷花灯，一下子把我牵回到儿时的记忆，同时也感叹顾大师手艺不凡。为了能够更好的交流互动，顾大师特地准备了材料，让大家能够体验中华非遗的传统工艺。

我当然就当仁不让地做起了助手和翻译，顾老师也拿出了兔子灯进行演示，他操着一口南京话，风趣幽默地侃侃而谈。我心想，您讲得倒是起劲啊，我可是要翻译的……

还好，顾老师的生动演示再加上我给力的解释，小朋友们很快就get到了点，漂亮的兔子灯制作完成了！看着他们拎着灯笼，绽放的纯真笑容，我不但为自己感到骄傲，也对外国小朋友对中华文化的浓厚兴趣而感到欣喜。临走时，顾老师送给我了许多制作灯笼的材料，看来在圣路易斯传播灯彩艺术的重任就交给我了啊！

庆祝活动很快就过去了，但我相信圣路易斯人对南京文化、中国文化的美好印象永远不会消散。两国的友好关系，得从两国人民互相了解并喜爱上彼此的文化开始。南京-圣路易斯友好姐妹城市促成了南京外国语学校和SLUH的交流生项目，使我们切切实实地了解了美国历史、社会、政治、文化，感受到了美国人民的友好、包容、和蔼可亲。

而周末的中华日，也让无数美国未来的花朵初次体验到中华文化的博大精深，中国人的淳朴善良。最后，欢迎圣路易斯市政府10月份前往南京访问！南京人民欢迎您！中美友谊长存！